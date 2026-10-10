दिल्ली पहुंचे, फिर भी मंजिल दूर! MP के यात्रियों से कैब वाले मांग रहे 3 गुना किराया

मध्यप्रदेश से दिल्ली जाने वाले कुछ लोग जैसे-तैसे तो पहुंच गए, लेकिन उन्हें वहां भी दिक्कतों को सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली के नोएडा में प्राइवेट कंपनी में इंटरव्यू के लिए गए सतीश शर्मा भोपाल से इंटरव्यू के लिए जाने वाले थे उनकी ट्रेन कैंसिल हो गई, इस कारण वे शनिवार को सुबह जैसे-तैसे फ्लाइट का इंतजाम करके इंटरव्यू के लिए गए, लेकिन तीन घंटे लेट हो गए। इस कारण उन्हें इंटरव्यू रीशेड्यूल करवाना पड़ा। अब वे सोमवार को इंटरव्यू दे पाएंगे। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें पितृमोक्ष अमावस्या के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भोपाल आए थे, लेकिन अब उन्हें वापस जाने के लिए परेशान होना पड़ रहा है।