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गुना

गुना में खाना बनाते वक्त फटा गैस सिलेंडर, छत का छप्पर उड़ा, परिवार ने भागकर बचाई जान

Gas Cylinder Blast: सिलेंडर फटने से घर का छप्पर और दीवार क्षतिग्रस्त, आग में गृहस्थी जलकर खाक, सिलेंडर में लीकेज से हादसे की आशंका।
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गुना

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Shailendra Sharma

Oct 12, 2026

Guna Gas Cylinder Blast

gas cylinder blast house roof damaged, सिलेंडर ब्लास्ट में क्षतिग्रस्त घर (Source-Patrika)

Guna Gas Cylinder Blast: मध्यप्रदेश के गुना शहर से सटे बजरंगगढ़ के कुम्हार मोहल्ले में सोमवार शाम को एक घर में सिलेंडर फट गया। शाम 5 बजे राजाराम माली के घर में हुए हादसे में गृहस्थी का पूरा सामान जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि, सिलेंडर में लीकेज की वजह से शाम को राजाराम की बेटी खाना बना रही थी, तभी अचानक से सिलेंडर में आग लग गई थी।

खबर अपडेट की जा रही है…

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Updated on:

12 Oct 2026 08:19 pm

Published on:

12 Oct 2026 08:19 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Guna / गुना में खाना बनाते वक्त फटा गैस सिलेंडर, छत का छप्पर उड़ा, परिवार ने भागकर बचाई जान

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