गुना में खाना बनाते वक्त फटा गैस सिलेंडर, छत का छप्पर उड़ा, परिवार ने भागकर बचाई जान

gas cylinder blast house roof damaged, सिलेंडर ब्लास्ट में क्षतिग्रस्त घर (Source-Patrika)
Guna Gas Cylinder Blast: मध्यप्रदेश के गुना शहर से सटे बजरंगगढ़ के कुम्हार मोहल्ले में सोमवार शाम को एक घर में सिलेंडर फट गया। शाम 5 बजे राजाराम माली के घर में हुए हादसे में गृहस्थी का पूरा सामान जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि, सिलेंडर में लीकेज की वजह से शाम को राजाराम की बेटी खाना बना रही थी, तभी अचानक से सिलेंडर में आग लग गई थी।
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