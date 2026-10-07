गुना में PWD के रिकॉर्ड से 700 मीटर सड़क गायब

हाल ही में वार्ड निवासी लालाराम लोधा द्वारा लगाए गए सूचना के अधिकार से चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। लोक निर्माण विभाग संभाग गुना ने लिखित में स्वीकार किया है कि गुना से पुरापोसर मार्ग का 0 से 700 मीटर लंबा हिस्सा उनके रिकॉर्ड में अंकित ही नहीं है। जिस मार्ग से प्रतिदिन करीब 8 हजार राहगीर, छात्र व मरीज गुजरते हैं, वह सरकारी कागजों में लापता है। हालांकि, एमपीआरडीसी द्वारा 2016 में ही यह मार्ग हस्तांतरण के लिए नगर पालिका को सौंपा जा चुका था।