पन्ना में बाइक-हार्वेस्टर की भिड़ंत, दो चचेरे भाइयों की मौत

हादसे के दौरान जनपद पंचायत अध्यक्ष मोहनी आनंद मिश्रा किसी कार्यक्रम से लौट रही थीं। घटना देखने के बाद उन्होंने तत्काल 108 एंबुलेंस और बीएमओ सुरेश कुमार को सूचना दी। जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम और पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक दोनों युवकों की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पवई अस्पताल के शव विच्छेदन गृह में रखवाया। घटना की सूचना परिजनों को दी गई तो परिवार में मातम पसर गया। एक साथ दो चचेरे भाइयों की मौत से रेहुटा गांव में भी शोक की लहर है।