गुना में 600 में मिल रहा 1000 रुपए किलो वाला देशी घी, कैसे ? ऐसे करें असली-नकली की पहचान

Guna news: मध्यप्रदेश में गुना शहर के बाजार में बिक रहे पैक्ड और डेयरी के घी की शुद्धता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दूध उत्पादक शुद्ध देशी घी की कीमत से 1000 रुपए प्रति किलो के आसपास बताते हैं। दूसरी ओर बाजार में 500 से 600 रुपए किलो, खासकर करीब 600 रुपए में पैक्ड और डेयरी का घी उपलब्ध है। थाली में जहर अभियान के तहत पत्रिका ने खुले से लेकर पैक्ड घी की पड़ताल की तो सबसे बड़ा सवाल कीमत के इस अंतर पर सामने आया। पत्रिका ने अलग-अलग डेयरियों और दुकानों से घी लेकर बाजार की स्थिति को समझाने की कोशिश की। पैक्ड घी पर शुद्धता, गुणवत्ता, निर्माण और अन्य दावे दर्ज मिले, लेकिन उपभोक्ता के सामने यह स्पष्ट नहीं है कि जिस उत्पाद की कीमत देशी घी के मुकाबले करीब आधी है, उसकी निर्माण प्रक्रिया या और गुणवत्ता की स्वतंत्र जांच कब और कितनी बार हुई।