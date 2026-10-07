इंदौर में बनेगी 80 फीट चौड़ी सड़क, तोड़े जाएंगे 150 से ज्यादा मकान-दुकान !

Indore news: मध्यप्रदेश के इंदौर शहर में सड़क निर्माण के लिए 150 से ज्यादा मकान-दुकान तोड़े जा सकते है। जानकारी के लिए बता दें कि सुभाष मार्ग से कंडिलपुरा होते हुए इंदौर वायर फैक्टरी तक 104 फीट चौड़ी सड़क बनना थी। क्षेत्रीय लोगों के विरोध करने पर रोड की चौड़ाई कम कर 80 फीट कर दी गई है। इसके हिसाब से बाधक निर्माण पर निशान भी लग गए हैं। लोग स्वयं ही निशान के हिसाब से अपने बाधक निर्माण तोड़ लें इसके लिए नगर निगम ने मुनादी कराना शुरू कर दिया है। लोगों के खुद बाधक निर्माण न तोडऩे पर निगम कार्रवाई करेगा। रोड की दोनों साइड मिलाकर 150 से ज्यादा मकान-दुकान पर तोडफ़ोड़ के निशान लगाए गए हैं।