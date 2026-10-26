खंडवा में दशहरा-दीपावली की बधाई वाली एपीके फाइल डाउनलोड करते ही मोबाइल हैक, तीन दिन में 80 हजार रुपए की ठगी

साइबर अपराधियों के तरीके लगातार बदल रहे हैं। सायबर एक्सपर्ट कोतवाली थाना प्रभारी प्रवीण आर्य ने बताया कि केवल संदेश भेजने वाले का नाम देखकर उस पर भरोसा करना जोखिम भरा हो सकता है। परिचित के नाम से आया संदेश भी संदिग्ध हो सकता है, क्योंकि उसका अकाउंट हैक किया गया हो सकता है। किसी भी अनजान लिंक या एपीके फाइल को डाउनलोड करने से पहले भेजने वाले से दूसरे माध्यम से पुष्टि करना जरूरी है। खासकर त्योहारों के दौरान मुफ्त उपहार, आकर्षक ऑफर और शुभकामना कार्ड के नाम पर भेजे गए लिंक से सावधान रहने की जरूरत है।