दीपावली से पहले महंगाई की मार, खंडवा में दालों के दाम 40 से 50 रुपए तक बढ़े

खंडवा. दीपावली से पहले महंगाई ने आम आदमी की रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। कम बारिश से फसलों का उत्पादन प्रभावित होने, मंडियों में आवक घटने और त्योहारों के साथ आगामी विवाह सीजन की मांग बढ़ने से दाल, मसाले और चावल के दामों में तेजी आई है। बीते एक महीने में कई दालों के भाव 40 से 50 रुपए प्रति किलो तक बढ़ गए हैं। इससे मध्यम और निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए घरेलू खर्च संभालना मुश्किल हो रहा है। त्योहार की तैयारियों के बीच बढ़ती कीमतों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। व्यापारियों के अनुसार, आने वाले दिनों में भी कीमतों में तेजी बने रहने की आशंका है।

2 min read