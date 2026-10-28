चौंकाने वाली लापरवाही… 20 साल पहले दिवंगत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आज भी खंडवा की वोटर लिस्ट में जिंदा

एसआईआर के बाद दी गई अपडेट मतदाता सूची और स्थानीय निकाय की मतदाता सूची में अब भी बड़ा अंतर आ रहा है। एसआईआर की मतदाता सूची में मृत और शिफ्टेड मतदाताओं के नाम काटे गए है, लेकिन स्थानीय निकाय की सूची में यह नाम अब भी मौजूद है। वार्ड क्रमांक 20 के भाग क्रमांक 79 में कुल 815 मतदाताओं में से 17 मृत और भाग क्रमांक 80 में 560 में से कुल 13 मृत मतदाताओं के नाम आज भी स्थानीय निकाय की सूची में दर्ज है। इसमें कई तो ऐसे भी है जिनकी मृत्यु को लंबा समय हो गया है, लेकिन मतदाता सूची में आज भी जिंदा है। उल्लेखनीय है कि स्थानीय निकाय की मतदाता सूची भी हर साल अपडेट की जाती है। जिसके चलते स्थानीय निवार्चन की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे है।