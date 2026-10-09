एसआईआर… खंडवा में पहले नाम कटने पर हुआ था बवाल, अब जुड़वाने में किसी की रूचि नहीं

इस साल भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर विशेष मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाया गया था, जिसमें जिले में 86193 लोगों के नाम कटे थे। मतदाता सूची से नाम कटने पर लोगों ने खूब हंगामा किया था, कांग्रेस ने भी विरोध प्रदर्शन कर निर्वाचन आयोग की भूमिका पर सवाल खड़े किए थे। अब मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मप्र भोपाल द्वारा जारी आदेश अनुसार जिले में 7 से 9 अक्टूबर तक विशेष अभियान मतदाता सूची में नाम जोडऩे को लेकर शुरू किया गया है। जिले के 1247 बूथों पर बीएलओ द्वारा प्रक्रिया की जा रही है। बीएलओ दिनभर इंतजार कर रहे है, लेकिन इक्का-दुक्का लोग ही नाम जुड़वाने के लिए मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं।