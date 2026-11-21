कलेक्टर के द्वारा निजी जमीन तक पहुंचने पुलिया निर्माण की अनुमति दी गई है। लेकिन मौके पर शर्तों के पालन की जांच नहीं होने से जिम्मेदारों की भूमिका संदेह के घेरे में है। सवाल यह है कि निर्माण अनुमति के आधार पर नदी के बहाव क्षेत्र में अन्य निर्माण कैसे किया जा रहा है। अनुमति की एनओसी में पीडब्ल्यूडी और तहसील अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध है। कलेक्टर के अनुमति में आदेश दिया गया है कि नाले पर पुलिया निर्माण के दौरान या बाद में जल प्रवाह को बाधित नहीं करेगा। शर्तों का उल्लंघन करने पर अनुमति स्वत : निरस्त हो जाएगी। जबकि मौके पर 150 मीटर चौड़ी नदी है।