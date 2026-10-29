खंडवा के टाकलखेड़ा बीट में वन विभाग की कार्रवाई, 4 हेक्टेयर जंगल अतिक्रमण मुक्त, खोद दिए गड्ढे

खंडवा. वन भूमि पर अतिक्रमण कर खेती करने वालों के खिलाफ वन विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। वन परिक्षेत्र गुड़ी को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त करने की तैयारी के तहत आमाखुजरी और नहारमाल के बाद अब टाकलखेड़ा बीट में कार्रवाई शुरू की गई है। बुधवार को गुड़ी रेंज के 40 कर्मचारियों ने चार जेसीबी मशीनों की मदद से करीब 4 हेक्टेयर वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया। यहां अतिक्रमणकारियों ने जंगल की जमीन पर कब्जा कर खेती शुरू कर दी थी। कार्रवाई के दौरान कब्जा की गई जमीन पर जेसीबी से गड्ढे खोदे गए, ताकि दोबारा खेती कर अतिक्रमण नहीं किया जा सके।

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