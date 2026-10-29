खंडवा के टाकलखेड़ा बीट में वन विभाग की कार्रवाई, 4 हेक्टेयर जंगल अतिक्रमण मुक्त, खोद दिए गड्ढे

वन विभाग ने गुड़ी वन परिक्षेत्र में फैले अतिक्रमण को हटाने के लिए चरणबद्ध तरीके से अभियान शुरू किया है। इसके तहत पहले नहारमाल और आमाखुजरी क्षेत्र में कार्रवाई की गई। अब विभाग का अमला टाकलखेड़ा बीट में पहुंचा है। एसडीओ (आइएफएस) अजय गुप्ता सुबह से जंगल पहुंचे। यहां वन परिक्षेत्र अधिकारी नरेंद्र पटेल ने टीम को साथ लेकर जेसीबी मशीन से अतिक्रमण की हुई जमीन को कब्जे में लेने की कार्रवाई शुरू की। जेसीबी मशीनों के जरिए अतिक्रमण वाली जमीन पर गड्ढे खोद दिए।
करीब एक हजार हेक्टेयर वन भूमि पर अब भी अतिक्रमण
वन परिक्षेत्र गुड़ी में अतिक्रमण की समस्या लंबे समय से चुनौती बनी हुई है। जंगल की जमीन पर कब्जा कर खेती किए जाने से वन क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। अभी भी करीब एक हजार हेक्टेयर वन भूमि पर अतिक्रमण है। कुछ लोगों के पास पट्टे भी हैं। उन्हें छोड़कर अवैध रूप से जंगल में कब्जा जमाकर अतिक्रमण करने वालों को हटाने की तैयारी है।
चरणबद्ध तरीके से चलेगा अभियान
वन विभाग का लक्ष्य गुड़ी वन परिक्षेत्र को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त करना है। इसके लिए उन क्षेत्रों को चिह्नित कर कार्रवाई की जा रही है, जहां जंगल की जमीन पर कब्जा कर खेती की जा रही है। टाकलखेड़ा बीट में पहले दिन की कार्रवाई में चार हेक्टेयर जमीन मुक्त कराई गई है। आने वाले दिनों में अभियान के तहत अन्य अतिक्रमण वाले क्षेत्रों में भी कार्रवाई किए जाने की तैयारी है।
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