टीन शेड में खंडवा की रामनगर पुलिस चौकी, आवंटित जमीन पर अतिक्रमण

खंडवा. जसवाड़ी रोड रामनगर चौराहे पर टीन शेड में पुलिस चौकी संचालित हो रही है। चौकी के लिए इस मार्ग पर होटल के सामने पुलिस को जमीन भी आवंटित हैं लेकिन अनदेखी के चलते इस जमीन पर अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है। जमीन पर लगा पुलिस का बोर्ड भी ढक गया है। इधर पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास भी पुलिस को जमीन मिली थी, जिसे निगम ने वापस ले लिया। अब चौकी के लिए एक मात्र जमीन हैं, जिस पर हो रहे अतिक्रमण होने के बाद भी किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जा रही है।

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