खंडवा की पार्वती बाई धर्मशाला की 72 दुकानों का किराया 10 गुना तक बढ़ाया, दुकानदारों में हडक़ंप

दुकानदारों ने बताया कि जिस दुकान का किराया 500 रुपए था, उसे बढ़ाकर सीधे साढ़े 5 हजार कर दिया है। जिस दुकान का किराया 6 हजार रुपए है, उसे 52 हजार कर दिया है। दुकानदारों ने बताया कि उनके बुजुर्गों द्वारा दुकानें ली गई थी, जिसे 50 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। हर साल किराया वृद्धि की जाती है, जो कि स्वीकार है, लेकिन इस तरह से बेतहाशा वृद्धि अनुचित है। दुकानदारों ने बताया कि नगर निगम की कई दुकानों का किराया, उनकी दुकानों से भी कम है। कलेक्टर ने इस मामले में एसडीएम को किराया सूची जांच कर आगे की कारवाई को कहा है।