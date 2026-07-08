ह्यूमन एंगल : भोपाल में अटकी 2 करोड़ अनुग्रह राशि,इंतजार में 125 मृतक परिवारों की पथराई आंखें

बेटे की अंत्येष्टि करने के सात माह बाद भी 70 वर्षीय विधवा सुंदरबाई को अनुग्रह राशि का इंतजार है। संत रैदास वार्ड निवासी सुंदरबाई अपने बेटे संतोष के निधन के बाद से नगर निगम, बैंक से लेकर कलेक्टर कार्यालय का चक्कर लगा रही हैं। पति मनोहर दास के निधन के बाद संतोष ही उनका सहारा था, जिसके चले जाने के बाद अब वह आर्थिक सहायता के लिए भटक रही हैं।