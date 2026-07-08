ह्यूमन एंगल : भोपाल में अटकी 2 करोड़ अनुग्रह राशि,इंतजार में 125 मृतक परिवारों की पथराई आंखें

खंडवा : भोपाल में अटकी दो करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि : फोटो एआई
नगरीय क्षेत्र में सात माह के भीतर संबल योजना के 125 लोगों की मृत्यु हो गई। परिवार को अंत्येष्टि राशि मिल गई। लेकिन मृतकों के परिजनों को अभी तक अनुग्रह राशि नहीं मिली है। इसको लेकर परिजन सरकारी दफ्तरों का चक्कर काट रहे हैं।
बेटे की अंत्येष्टि करने के सात माह बाद भी 70 वर्षीय विधवा सुंदरबाई को अनुग्रह राशि का इंतजार है। संत रैदास वार्ड निवासी सुंदरबाई अपने बेटे संतोष के निधन के बाद से नगर निगम, बैंक से लेकर कलेक्टर कार्यालय का चक्कर लगा रही हैं। पति मनोहर दास के निधन के बाद संतोष ही उनका सहारा था, जिसके चले जाने के बाद अब वह आर्थिक सहायता के लिए भटक रही हैं।
नवंबर-2025 में संतोष का निधन हुआ था। जिसके बाद उन्हें पांच हजार रुपए अंत्येष्टि राशि तो मिल गई है। लेकिन दो लाख रुपए की अनुग्रह राशि अभी तक नहीं मिली है। नगर निगम कार्यालय पहुंची सुंदरबाई ने अधिकारियों के समक्ष अपना दर्द बयां किया। यह अकेले सुंदरबाई की कहानी नहीं है। नगरीय क्षेत्र में ऐसे 125 से अधिक परिवार हैं, जिन्हें अभी तक अनुग्रह राशि नहीं मिली है।
जिले में सात माह के भीतर दो करोड़ रुपए से अधिक की राशि भोपाल से जारी नहीं हो पाई है। मृतक वसंती प्रजापति और यशवंत कुमार छाया के परिजन भी 14 नवंबर को राशि स्वीकृत होने के बाद से अनुग्रह राशि के लिए लगातार भटक रहे हैं।
मृतक परिजनों को अंत्येष्टि राशि दी जा चुकी है। अनुग्रह राशि शासन से भेजी जानी है। विभाग को इस संबंध में रिमाइंडर भेजा गया है और यह राशि जल्द ही सिंगल क्लिक के माध्यम से जारी की जाएगी।
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