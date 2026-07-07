‘नियति को कुछ और मंजूर था…’ दिवाली के बाद होनी थी अरविंद की शादी, खंडवा से आ गई मनहूस खबर

पुनासा हाइवे पर सुबह दुर्घटना में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत हो गई। इंजीनियर का शव मूंदी थाना क्षेत्र में गोंदखेड़ा के जंगल में सड़क किनारे मिला। मौके पर बाइक फिसलने के निशान मिले हैं। मूंदी पुलिस ने मर्ग कायम कर घटना की जांच शुरू की। घटना की जानकारी लगते ही सुबह मूंदी थाने से पुलिसकर्मी घटनास्थल पहुंचे। उन्होंने शव को पीएम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। शव की पहचान सॉफ्टवेयर इंजीनियर अरविंद पिता राजाराम सिसोदिया (28) निवासी बांगरदा के रूप में हुई है। यहां जिला अस्पताल में मरच्यूरी रूम के सामने परिवार वालों की भीड़ रही।