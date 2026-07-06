संत समाज से उठी आवाज… सार्वजनिक की जाए ओंकारेश्वर, ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर की आय

ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर की व्यवस्था श्रीजी मंदिर ट्रस्ट द्वारा संभाली जाती है। पिछले कई वर्षों से ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिग मंदिर की आय को सार्वजनिक नहीं किया गया है। वहीं, ममलेश्वर मंदिर की व्यवस्था पुरातत्व विभाग देखता है। करीब एक साल पहले कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने यहां मंदिर प्रबंधन समिति के गठन के लिए तत्कालीन एसडीएम शिवम प्रजापति को निर्देश दिए थे। जिसके बाद एसडीएम ने प्रबंधन समिति का गठन किया था। यहां प्रबंधन समिति द्वारा मंदिर परिसर में दान पेटियां भी स्थापित की गई थी। एक साल में कभी भी ममलेश्वर मंदिर प्रबंधन समिति ने मंदिर की आय को सार्वजनिक नहीं किया।