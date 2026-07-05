ओंकारेश्वर में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार, ममलेश्वर महादेव का किया पूजन अभिषेक

बता दें कि, दौरे के पहले दिन सीईसी ज्ञानेश कुमार ने इंदौर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बीएलओ से संवाद में कहा था कि, एमपी ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) व मतदाता सूची का परिशोधन कार्य पारदर्शी, सुलभ व व्यवस्थित ढ़ंग से हुआ है। ये देश में उदाहरण है। देश की चुनावी प्रक्रिया विश्व की सबसे पारदर्शी व विश्वसनीय प्रक्रियाओं में से एक है। यही कारण है कि भारत 35 प्रमुख लोकतांत्रिक देशों के संगठन इंटरनेशनल आइडिया 2026 की अध्यक्षता कर रहा है।