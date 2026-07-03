पीएम श्री स्कूल : मेज पर बैठीं शिक्षक, गेट पर चौकीदार की चारपाई

पीएम-श्री स्कूल में दो जुलाई को भी शैक्षणिक गतिविधियां पटरी पर नहीं आ सकी है। परिसर में दोपहर लंच के समय गंदगी के बीच बच्चे खेलने को मजदूर रहे। ढाई बजे तक कक्षा में पढ़ाई शुरू नहीं हो सकी थी। शिक्षकों का कहना है कि शैक्षणिक कार्य के साथ-साथ नामांकन का कार्य चल रहा है। कुछ शिक्षक लंच में गए हुए हैं। पूछने पर प्रभारी प्राचार्य ने बताया कि प्राचार्य संजय निंभोरकर प्रशिक्षण के लिए भोपाल गए हुए हैं। प्रशिक्षण लेने के बाद आएंगे।