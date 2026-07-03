अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुफ्त दिवस : ट्रेचिंग ग्राउंड पर पॉलीथिन का पहाड़, हर रोज 2 टन प्लास्टिक का उपयोग

पशु चिकित्सकों के अनुसार शहर में घूमने वाली कई गायों के पेट में 10 से 12 किलोग्राम तक पॉलीथिन मिल रही है। तत्कालीन सहायक संचालक पशु चिकित्सा एवं सेवाएं रहे डॉ. हेमंत शाह बताते हैं कि पोस्टमार्टम के दौरान गायों के पेट से पॉलीथिन, रस्सियां और कपड़े निकले हैं। पॉलीथिन पेट में जमा होने से गायों की पाचन प्रक्रिया प्रभावित हो जाती है, पेट फूल जाता है और वे केवल रोटी ही खा पाती हैं। हरा या सूखा चारा पचाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है।