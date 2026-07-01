वन नेशन वन स्टूडेंट आइडी…53 हजार बच्चों की जनरेट नहीं हो सकी अपार आइडी

भारत सरकार वन नेशन वन स्टूडेंट आइडी बनाने यानी अपार आइडी ( ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री ) के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। यह अभियान 30 जून तक स्कूलों में प्रत्येक शनिवार को मेगा शिविर के रूप में लगाया गया। स्कूल शिक्षा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार जिले में 1729 स्कूलों में पहली से 12 वीं तक के 2 लाख 44 हजार 499 छात्र पंजीकृत हैं। अब तक 1 लाख 88 हजार 407 छात्रों की अपार आइडी जनरेट हो चुकी है। शेष बच्चों की आइडी जनरेट करने की कागजी प्रक्रिया चल रही है।