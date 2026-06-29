मेडिकल कॉलेज अस्पताल : ओटी में मरीजों को पैथालॉजी टेक्नीशियन दे रहे निश्चेतना की डोज, खतरे में जान

मेडिकल कॉलेज सबद्ध अस्पताल में पैथालॉजी टेक्नीशियन पंकज सोलंकी और पैरामेडिकल टेक्नीशियन रामकृष्ण तिरोले कोविद के दौरान से पदस्थ हैं। वर्तमान समय में अस्पताल में निश्चेतना के डॉक्टरों की कमी है। मेडिकल कॉलेज के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार दोनों टेक्नीशियन लंबे समय से अस्पताल की ओटी में मरीजों को एनेस्थीसिया का डोज दे रहे हैं। मामले में टेक्नीशियन पंकज सोलंकी और रामकृष्ण तिरोले का कहना है कि ओटी में टेक्नीशियन के तौर पर जिम्मेदारी दी गई है। एनेस्थीसिया का डोज नहीं दे रहे हैं। मेडिकल कॉलेज ने उन्हें अस्पताल की ओटी में डॉक्टरों की सहायता के लिए जिम्मेदारी सौंपी है।