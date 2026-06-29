जंगल में कब्जे के लिए अतिक्रमणकारियों ने बहाया वनकर्मियों का खून, बरसाए लट्ठ पत्थर, 12 घायल

आमाखुजरी बीट के कक्ष क्रमांक 748 एवं 749 में अतिक्रमणकारी रविवार सुबह से ही बोवनी करने पहुंचे थे। बड़ी संख्या में लोग जंगल में एक साथ मौजूद रहकर वनकर्मियों पर नजर रख रहे थे। इस बीच गश्त कर रहे करीब 40 वनकर्मी दोपहर में अतिक्रमण कारियों को रोकने पहुंचे। वनकर्मी हल को रोककर जब्त करने का प्रयास कर रहे थे तभी उन पर हमला हो गया। इस दौरान उनकी अतिक्रमण कारियों से झड़प हो गई। महिलाओं को आगे कर अतिक्रमण कारियों ने लट्ठ बरसाए। महिलाओं ने भी वर्दी फाड़ दी। वनकर्मियों पर गोफन और पत्थर से हमला कर दिया। इससे वनकर्मी अपनी जान बचाते हुए नजर आए। इस बीच अतिक्रमण कारी हल और बैल दोनों वहां से लेकर चले गए।