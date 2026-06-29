स्कूल शिक्षा विभाग : 9 वीं में प्रवेश को लेकर आयु सीमा में उलझे अभिभावक-शिक्षक

स्कूल शिक्षा विभाग में आठवीं पास आउट छात्रों का 9 वीं में प्रवेश के दौरान 13 वर्ष उम्र अनिवार्य कर दिया है। स्कूलों में प्रवेश के लिए पहुंचने वाले एक तिहाई छात्रों की उम्र 13 से कम हो रही है। अभिभावकों के अनुसार उत्कृष्ट विद्यालय में 9 वीं कक्षा में प्रवेश के लिए आठवीं पास आउट बच्चों ने प्रवेश परीक्षा पास की है। जिसमें करीब 30 बच्चों की उम्र निर्धारित डेडलाइन से कम है। प्रवेश प्रक्रिया के दौरान शिक्षक अभिभावकों से जन्म प्रमाण पत्र भी ले रहे हैं।