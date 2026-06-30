30 जून 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खंडवा

आदिवासी हॉस्टलों में शिष्यवृत्ति राशि बढ़ी, एक जुलाई से छात्रों के खाते में आएंगी राशि

जनजातीय कार्य विभाग के हॉस्टल-आश्रमों में पढ़ने वाले छात्रों को के लिए राज्य शासन ने शिष्यवृत्ति राशि बढ़ा दी है। अब छात्रों 1720 व छात्राओं को 1,770 रुपए प्रतिमाह शिष्यवृत्ति लाभ मिलेगी। इससे हॉस्टल में उन्हें सुविधाएं मिलेंगी।
2 min read
Google source verification

खंडवा

image

Rajesh Patel

Jun 30, 2026

hostel

खंडवा : जनजातीय कार्य विभाग के हॉस्टलों में पढ़ने वाले बच्चों की शिष्यवृत्ति राशि में वृद्धि हुई है। फोटो एआई

जनजातीय कार्य विभाग के हॉस्टल-आश्रमों में पढ़ने वाले छात्रों को के लिए राज्य शासन ने शिष्यवृत्ति राशि बढ़ा दी है। अब छात्रों 1720 व छात्राओं को 1,770 रुपए प्रतिमाह शिष्यवृत्ति लाभ मिलेगी। इससे हॉस्टल में उन्हें सुविधाएं मिलेंगी।

छात्रों को 1720, छात्राओं को 1,770 रुपए शिष्यवृत्ति मिलेगी

चालू शैक्षणिक सत्र-2026-27 में जनजातीय कार्य विभाग ने हॉस्टल और आश्रमों में अध्ययन करने वाले छात्रों की शिष्यवृत्ति राशि में वृद्धि का निर्णय लिया है। विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिए गए है। आदेश के अनुसार विभाग ने हॉस्टल और आश्रमों में रहने वाले छात्रों को 1720 रुपए और छात्राओं को 1,770 रुपए प्रतिमाह शिष्यवृत्ति मिलेगी। इससे पहले छात्रों के लिए 1590 और छात्राओं के लिए 1640 रुपए मिल रही थी।

एक जुलाई से लागू होंगी शिष्य वृत्ति की नई दरें

राज्य शासन ने वृद्धि का निर्णय लिया गया है। एक जुलाई से नए आदेश के तहत शिष्य वृत्ति राशि जारी होगी। जनजातीय कार्य विभाग के मंत्री विजय शाह ने बताया कि राज्य शासन ने निर्णय लिया गया है कि अनुसूचित जनजाति के हॉस्टल और आश्रमों में रहने वाले छात्र छात्राओं की शिष्यवृत्ति की दरें प्रत्येक वर्ष मार्च के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर निर्धारित कर, जुलाई से नई दरें लागू की जाएगी।

प्रवेश समिति ने आवेदनों का शुरू किया परीक्षण

जनजातीय कार्य विभाग में जिला स्तरीय समिति की बैठक हुई। समिति के सदस्यों ने हॉस्टल व आश्रम स्तर पर आए आवेदनों का परीक्षण कर प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश की अनुमति दी है। शाम तक 20 से अधिक हॉस्टलों की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। सिटी मजिस्ट्रेट एवं प्रभारी सहायक आयुक्त बजरंग बहादुर सिंह ने बताया कि नवीन शैक्षणिक सत्र में रिक्त सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदनों का जिला स्तरीय कमेटी मूल्यांकन कर रही है। एक जुलाई से हॉस्टल व आश्रमों में शैक्षणिक कार्य शुरू होंगे।

125 हॉस्टल-आश्रमों में एक जुलाई से आएंगे बच्चे

चालू शैक्षणिक सत्र में एक जुलाई से जनजातीय कार्य विभाग के 125 हॉस्टल-आश्रमों में बच्चे आएंगे। सहायक आयुक्त बीबी सिंह ने बताया कि प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सभी हॉस्टल व आश्रमों में एक जुलाई से बच्चे आएंगे। हॉस्टलों में साफ-सफाई के साथ ही मेस संचालन की व्यवस्था पूरी कर ली गई है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

30 Jun 2026 12:03 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / आदिवासी हॉस्टलों में शिष्यवृत्ति राशि बढ़ी, एक जुलाई से छात्रों के खाते में आएंगी राशि

बड़ी खबरें

View All

खंडवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

जी-रामजी ! मनरेगा का नया स्वरूप…एक जुलाई से 318 कार्यों का एक्शन प्लान तैयार, 125 दिन मिलेगा काम

MNREGA, VB, G-Ramji
खंडवा

मेडिकल कॉलेज अस्पताल : ओटी में मरीजों को पैथालॉजी टेक्नीशियन दे रहे निश्चेतना की डोज, खतरे में जान

Medical College Hospital
खंडवा

जंगल में कब्जे के लिए अतिक्रमणकारियों ने बहाया वनकर्मियों का खून, बरसाए लट्ठ पत्थर, 12 घायल

आमाखुजरी
खंडवा

स्कूल शिक्षा विभाग : 9 वीं में प्रवेश को लेकर आयु सीमा में उलझे अभिभावक-शिक्षक

School Education Department
खंडवा

खंडवा में 1 जुलाई से खत्म हो जाएगी माखन दादा के नाम की विरासत, सिल्वर जुबली वर्ष में बंद होगा कर्मवीर विद्यापीठ

Karmavir Vidyapeeth
खंडवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.