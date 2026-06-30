आदिवासी हॉस्टलों में शिष्यवृत्ति राशि बढ़ी, एक जुलाई से छात्रों के खाते में आएंगी राशि

जनजातीय कार्य विभाग में जिला स्तरीय समिति की बैठक हुई। समिति के सदस्यों ने हॉस्टल व आश्रम स्तर पर आए आवेदनों का परीक्षण कर प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश की अनुमति दी है। शाम तक 20 से अधिक हॉस्टलों की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। सिटी मजिस्ट्रेट एवं प्रभारी सहायक आयुक्त बजरंग बहादुर सिंह ने बताया कि नवीन शैक्षणिक सत्र में रिक्त सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदनों का जिला स्तरीय कमेटी मूल्यांकन कर रही है। एक जुलाई से हॉस्टल व आश्रमों में शैक्षणिक कार्य शुरू होंगे।