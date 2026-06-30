जी-रामजी ! मनरेगा का नया स्वरूप…एक जुलाई से 318 कार्यों का एक्शन प्लान तैयार, 125 दिन मिलेगा काम

मनरेगा को प्रभावी बनाने नए स्वरूप में योजना को चार श्रेणी में बांटा गया है। जिसमें रोजगार गारंटी, टिकाऊ बुनियादी ढांचा, आय में विविधता, तथा सुरक्षा के साथ पारदर्शिता और डिजिटल प्रबंधन है। बुनियादी ढांचा विकसित किया जाएगा, कृषि आधारित सहित अन्य छोटे-छोटे रोजगार भी विकसित होंगे। शासन की गाइडलाइन पर तैयारियां चल रही हैं। दो जुलाई से योजना के तहत जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।