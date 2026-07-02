खुली आपदा प्रबंधन की पोल… भारी बारिश में खेगांवड़ा की एप्रोच पुलिया बही, पंधाना से टूटा खंडवा का संपर्क

सोमवार को हुई जोरदार बारिश के चलते जिले के कई क्षेत्रों में नली-नालों के उफान पर आने से राहगीर परेशान होते रहे। खंडवा-पंधाना मार्ग के निर्माण के चलते सैयदपुर खैगांवड़ा में ठेकेदार ने पुल अधूरा छोड़ रखा है। यहां निर्माणाधीन पुल के नीचे ठेकेदार ने छोटी सी एप्रोच बना दी है। सोमवार की बारिश में नाले पर पुर आने से मिट्टी से बनी एप्रोच भी बह गई। जिसके चलते करीब 3 घंटे लोग दोनों ओर खड़े होकर पानी उतरने का इंतजार करते रहे। पानी उतरने के बाद एप्रोच की हालत खराब हो गई और यहां से बड़े वाहनों का निकलना बंद हो गया है। वाहनों को टाकली मोरी और छैगांव से होते हुए डुल्हार, पंधाना के लिए जाना पड़ रहा है। दो पहिया वाहन सवार भी खतरा उठाकर निकल रहे है।