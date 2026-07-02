2 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खंडवा

Property tax : 10 हजार नई संपत्तियां…भोपाल में अटका डाटा, खजाने को हर माह 12.50 लाख का फटका

चालू वित्तीय 2026-27 वर्ष में तीन माह बीत गए। अभी तक नगर निगम की नई संपत्तियां टैक्स के दायरे में नहीं आ सकी हैं। अप्रेल में डाटा फाइनल किया गया। डाटा पोर्टल में तकनीकी रूप अटक गया है। जिससे चिन्हित नई संपत्तियां संपत्ति कर के दायरे में नहीं आ सकी हैं।
2 min read
Google source verification

खंडवा

image

Rajesh Patel

Jul 02, 2026

property tax

खंडवा : नगरीय क्षेत्र में दस हजार चिन्हित नई संपत्तियां टैक्स के दायरे में नहीं आ सकी। फोटो एआई

चालू वित्तीय 2026-27 वर्ष में तीन माह बीत गए। अभी तक नगर निगम की नई संपत्तियां टैक्स के दायरे में नहीं आ सकी हैं। अप्रेल में डाटा फाइनल किया गया। डाटा पोर्टल में तकनीकी रूप अटक गया है। जिससे चिन्हित नई संपत्तियां संपत्ति कर के दायरे में नहीं आ सकी हैं।

हर माह 12 लाख 50 हजार रुपए का लग रहा फटका

चालू वित्तीय वर्ष में तीन माह बीतने के बाद भी निगम नई संपत्तियों से कर की वसूली नहीं कर पा रहा है। इससे निगम के खजाने को हर माह औसत 12 लाख 50 हजार रुपए का फटका लग रहा है। निगम अधिकारियों का दावा है पोर्टल पर काम चल रहा है। जल्द ही नई संपत्तियां कर के दायरे में आएंगी।

दस साल बाद 10 हजार नई संपत्तियां चिन्हित

नगरीय क्षेत्र में दस साल बाद 10 हजार से अधिक नई संपत्तियां कर के दायरे में आने वाली हैं। ज्योग्राफिकल इंफार्मेशन सिस्टम ( जीआईएस ) सर्वे में इन संपत्तियों की पहचान की गई है। निगम ने वर्ष 2017 के बाद पहली बार वर्ष 2026 में नई संपत्तियों पर कर लगाने का ब्लू प्रिंट तैयार किया है। सर्वे कार्य 8 फरवरी-2025 को शुरू हुआ था, जिसमें 10,887 नई संपत्तियां दर्ज की गईं। वर्तमान में 46,346 संपत्तियां कर के दायरे में हैं। नई संपत्तियों को मिलाकर कुल संख्या 58,233 हो जाएगी।

निगम बढ़ेगी आय, ऐसे लग रहा झटका

नई संपत्तियों से निगम की आय में प्रतिवर्ष करीब डेढ़ से दो करोड़ रुपए की वृद्धि होगी। वर्ष 2024-25 में 14 करोड़ 40 लाख रुपए आय थी। वर्ष 2025-26 में बढ़कर 15 करोड़ 65 लाख हुई है। वर्ष 2026-27 में नई संपत्तियां कर के दायरे में आने से डिमांड बढ़कर 17 करोड़ रुपए पहुंच जाएगी। नई संपत्तियों से प्रतिवर्ष यदि डेढ़ करोड़ रुपए की आय बढ़ेगी तो इस औसत से हर माह 12 लाख 50 हजार रुपए का नुकसान होगा।

सबसे अधिक इन वार्डों में नई संपत्तियां

खानशाहवली ( वार्ड-36 ) में सबसे अधिक नई संपत्तियां मिली हैं, इस वार्ड में 2 हजार नई संपत्तियों के साथ कुल 3200 संपत्तियां हो गई हैं। ( वार्ड-5 ) किशोर कुमार गांगुली में 495 नई संपत्तियों सहित 2696 और संतोषी माता ( वार्ड-32 )में 1000 नई संपत्तियों के साथ कुल 2200 संपत्तियां दर्ज हुई हैं।

इनका कहना : प्रकाश राजपूत, बाजार प्रभारी

सर्वे रिपोर्ट के अनुसार नई संपत्तियों का डाटा अप्रेल माह में नगरीय प्रशासन को भेज दिया गया है। पोर्टल पर अपडेट की प्रक्रिया चल रही है। त्रुटियों को सुधार के बाद डाटा फाइनल होते ही नई संपत्तियां कर के दायरे में आ जाएंगी। इससे हर वर्ष करीब दो करोड़ रुपए की डिमांड बढ़ेगी।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

02 Jul 2026 11:54 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / Property tax : 10 हजार नई संपत्तियां…भोपाल में अटका डाटा, खजाने को हर माह 12.50 लाख का फटका

बड़ी खबरें

View All

खंडवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

खुली आपदा प्रबंधन की पोल… भारी बारिश में खेगांवड़ा की एप्रोच पुलिया बही, पंधाना से टूटा खंडवा का संपर्क

Disaster management
खंडवा

वन नेशन वन स्टूडेंट आइडी…53 हजार बच्चों की जनरेट नहीं हो सकी अपार आइडी

One Nation One Student ID
खंडवा

जी-रामजी ! मनरेगा का नया स्वरूप…एक जुलाई से 318 कार्यों का एक्शन प्लान तैयार, 125 दिन मिलेगा काम

MNREGA, VB, G-Ramji
खंडवा

आदिवासी हॉस्टलों में शिष्यवृत्ति राशि बढ़ी, एक जुलाई से छात्रों के खाते में आएंगी राशि

hostel
खंडवा

मेडिकल कॉलेज अस्पताल : ओटी में मरीजों को पैथालॉजी टेक्नीशियन दे रहे निश्चेतना की डोज, खतरे में जान

Medical College Hospital
खंडवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.