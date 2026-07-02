Property tax : 10 हजार नई संपत्तियां…भोपाल में अटका डाटा, खजाने को हर माह 12.50 लाख का फटका

नगरीय क्षेत्र में दस साल बाद 10 हजार से अधिक नई संपत्तियां कर के दायरे में आने वाली हैं। ज्योग्राफिकल इंफार्मेशन सिस्टम ( जीआईएस ) सर्वे में इन संपत्तियों की पहचान की गई है। निगम ने वर्ष 2017 के बाद पहली बार वर्ष 2026 में नई संपत्तियों पर कर लगाने का ब्लू प्रिंट तैयार किया है। सर्वे कार्य 8 फरवरी-2025 को शुरू हुआ था, जिसमें 10,887 नई संपत्तियां दर्ज की गईं। वर्तमान में 46,346 संपत्तियां कर के दायरे में हैं। नई संपत्तियों को मिलाकर कुल संख्या 58,233 हो जाएगी।