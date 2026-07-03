गुरु पूर्णिमा पर्व… तीन दिन शहर में डीजे, झांकियों और चल समारोह पर रहेगा प्रतिबंध

कलेक्टर ने खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारियों को गुरु पूर्णिमा के दौरान आयोजित होने वाले भंडारों में वितरित की जाने वाली खाद्य सामग्री की गुणवत्ता परीक्षण के निर्देश भी दिए। बैठक में तय किया गया कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर 28 से 30 जुलाई तक शहर में झांकियां एवं चल समारोह जैसे आयोजन नहीं हो सकेंगे। कलेक्टर ने उपस्थित अधिकारियों से कहा कि गुरु पूर्णिमा पर्व के दौरान आयोजित होने वाले भंडारों के स्टाल सडक़ मार्ग के एकदम पास न लगाएं, क्योंकि ऐसा करने से यातायात बाधित होता है।