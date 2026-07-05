निशान परंपरा… श्री दादाजी नाम भजते हुए महाराष्ट्र, पांडुर्ना से खंडवा दादाजी धाम के लिए निकले पदयात्री

दादाजी भक्तों के अनुसार छोटे दादाजी महाराज श्री हरिहर भोले भगवान का पांडुर्ना से गहरा संबंध रहा है। वर्ष 1936 में छोटे दादाजी महाराज पांडुर्ना आए थे। यहां साईखेड़ा से दादाजी महाराज के साथ रहे नत्थुजी भगने (जी साहब) के यहां रुके थे। तीन शेर चौक स्थित दरबार में उन्हो अय्याबाबा को कुर्ता भेंट किया था। गुजरी चौक स्थित धर्माधिकारी परिवार के निवास पर हवन पूजन कर चरण पादुका और छड़ी प्रदान की थी। दादाजी महाराज की निशानी आज भी यहां सुरक्षित रखी हुई है। यहीं कारण है कि पांडुर्ना, सौंसर, बैतूल, छिंदवाड़ा, महाराष्ट्र में दादाजी महाराज के प्रति आज भी अटूट श्रद्धा बनीं हुई है।