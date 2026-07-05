उच्च शिक्षा : बारहवीं में 7506 छात्र पास, फिर भी कॉलेजों में 3364 सीटें खाली

इ-प्रवेश प्रकिया का तीसरा राउंड खत्म हो गया। सीएलसी राउंड के साथ अतिरिक्त व्यवस्था 15 जुलाई तक शुरू की है। दो जुलाई की रिपोर्ट के अनुसार जिले के अग्रणी काॅलेज एसएन कॉलेज में यूजी-पीजी की 2870 सीटें हैं। इसमें अब तक 1717 सीटों पर प्रवेश हो चुका है। जबकि अभी 1151 सीटें खाली हैं। इसी तरह जीडीसी में 1330 सीटों में से 713 में प्रवेश हुआ है। अभी 617 सीटें खाली हैं। यही हाल मॉडल, पुनासा, हरसूद, मूंदी समेत अन्य कॉलेजों की है। निजी कॉलेजों की सीटें एक तिहाई भी नहीं भरी हैं।