5 जुलाई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खंडवा

उच्च शिक्षा : बारहवीं में 7506 छात्र पास, फिर भी कॉलेजों में 3364 सीटें खाली

चालू शैक्षणिक सत्र 2026 में शासकीय कॉलेजों में यूजी-पीजी की 7720 सीटों में से अभी तक 3340 सीटों पर छात्रों ने प्रवेश लिया है। अब तक 4380 सीटें खाली हैं। कॉलेज स्तर पर काउंसलिंग शुरू की गई है। 15 जुलाई तक डेडलाइन दी गई है।
3 min read
Google source verification

खंडवा

image

Rajesh Patel

Jul 05, 2026

colleges

खंडवा : उच्च शैक्षणिक संस्थानों में सीटें खाली हैं। फोटो एआई

चालू शैक्षणिक सत्र 2026 में शासकीय कॉलेजों में यूजी-पीजी की 7720 सीटों में से अभी तक 3340 सीटों पर छात्रों ने प्रवेश लिया है। अब तक 4380 सीटें खाली हैं। कॉलेज स्तर पर काउंसलिंग शुरू की गई है। 15 जुलाई तक डेडलाइन दी गई है।

पीजी की 1016 सीटें रिक्त, सिर्फ 674 पर प्रवेश

माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12 वीं बोर्ड परीक्षा में 7506 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। बावजूद इसके शासकीय कॉलेजों में स्नातक ( यूजी ) की 6030 सीटों में से अब तक सिर्फ 2666 पर ही प्रवेश हो पाया है। यानी 3364 सीटें अभी भी खाली हैं। स्नातकोत्तर (पीजी) की 1690 सीटों में से 674 पर प्रवेश हुए हैं और 1016 सीटें रिक्त हैं। यह स्थिति बताती है कि जिले के बड़ी संख्या में छात्र उच्च शिक्षा के लिए इंदौर, भोपाल और अन्य शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं।

रोजगारपरक शिक्षा के लिए बढ़ा पलायन

शिक्षाविद और छात्रों मानना है कि खंडवा में रोजगारपरक ( जॉब ओरिएंटेड) और स्किल आधारित पाठ्यक्रमों की कमी है। पुराने ढर्रे पर ही कॉलेजों में परंपरागत कोर्स जैसे बीए, बीएससी की पढ़ाई हो रही है। उच्च शिक्षा में बेहतर कोर्स के साथ परीक्षाओं की तैयारी के लिए गुणवत्तापूर्ण संस्थानों का अभाव है। कॉलेजों में बेहतर शैक्षणिक वातावरण नहीं होने से छात्र बाहर जाने को मजबूर हैं। कुछ अभिभावक तो 11वीं से ही बच्चों को नीट, जेईई और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए इंदौर, भोपाल जैसे शहरों में भेज देते हैं।

एसएन कॉलेज में 1151, जीडीसी में 617 सीटें खाली

इ-प्रवेश प्रकिया का तीसरा राउंड खत्म हो गया। सीएलसी राउंड के साथ अतिरिक्त व्यवस्था 15 जुलाई तक शुरू की है। दो जुलाई की रिपोर्ट के अनुसार जिले के अग्रणी काॅलेज एसएन कॉलेज में यूजी-पीजी की 2870 सीटें हैं। इसमें अब तक 1717 सीटों पर प्रवेश हो चुका है। जबकि अभी 1151 सीटें खाली हैं। इसी तरह जीडीसी में 1330 सीटों में से 713 में प्रवेश हुआ है। अभी 617 सीटें खाली हैं। यही हाल मॉडल, पुनासा, हरसूद, मूंदी समेत अन्य कॉलेजों की है। निजी कॉलेजों की सीटें एक तिहाई भी नहीं भरी हैं।

शिक्षाविद् बोले...

डॉ. प्रताप राव कदम, पूर्व प्राचार्य एवं साहित्यकार

प्राध्यापकों पर गैर-शैक्षणिक कार्यों का बोझ बढ़ा है। यदि पढ़ाई का माहौल और अकादमिक गुणवत्ता नहीं सुधरी तो छात्रों का पलायन रोकना मुश्किल होगा। शासकीय कॉलेजों में प्राध्यापकों का अधिक समय प्रशासनिक कार्यों में निकल जाता है, जिससे पढ़ाई का माहौल प्रभावित होता है। छात्र भविष्य को लेकर चिंतित हैं। उच्च शिक्षा के लिए बड़े शहरों की ओर जा रहे हैं।

सतीश पटेल, प्रशासकीय प्रबंधक, निजी कॉलेज

आज का विद्यार्थी डिग्री के साथ रोजगार भी चाहता है। जिले में स्किल आधारित और जॉब ओरिएंटेड पाठ्यक्रम शुरू करने होंगे, तभी स्थानीय कॉलेज छात्रों को आकर्षित कर पाएंगे। निजी कॉलेजों में अभी भी बीए, बीकॉम और बीएससी जैसे परंपरागत पाठ्यक्रम ही प्रमुख हैं। उद्योगों और रोजगार से जुडे स्किल आधारित कोर्स नहीं होने से छात्र ऐसे संस्थानों को चुनते हैं, जहां पढ़ाई के साथ रोजगार की संभावनाएं भी मजबूत हों।

प्राचार्य भूपेंद्र सिंह चौहान, उत्कृष्ट विद्यालय, खंडवा

ग्रेजुएशन के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की बेहतर सुविधाएं मिलती हैं। खंडवा में भी ऐसे एकीकृत शैक्षणिक मॉडल विकसित करने की आवश्यकता है। मेधावी विद्यार्थी ऐसे कॉलेजों में प्रवेश चाहते हैं, जहां ग्रेजुएशन के साथ नीट, जेईई, बैंकिंग जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की सुविधाएं भी उपलब्ध हों। यही कारण है कि वे बड़े शहरों का रुख कर रहे हैं।

छात्र बोले--

अक्षय मोहिते, छात्र, गवर्नमेंट साइंस होल्कर कॉलेज

इंदौर के गवर्नमेंट साइंस होल्कर कॉलेज में प्रवेश लिया है। वहां बेहतर शैक्षणिक वातावरण और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की सुविधाएं उपलब्ध हैं। खंडवा के कॉलेजों में भी अनुशासन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण और प्रतिस्पर्धी माहौल विकसित किया जाना चाहिए।

शासकीय कॉलेजों में प्रवेश ( यूजी )

कुल सीटें : 6030

प्रवेश : 2666

खाली सीटें : 3364

शासकीय कॉलेजों में प्रवेश (पीजी)

कुल सीटें : 1690

प्रवेश : 674

खाली सीटें : 1016

12 वीं परीक्षा 2025

कुल परीक्षार्थी : 8478

बालक : 3645

बालिकाएं : 5025

उत्तीर्ण : 7506

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

05 Jul 2026 11:46 am

Published on:

05 Jul 2026 11:46 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / उच्च शिक्षा : बारहवीं में 7506 छात्र पास, फिर भी कॉलेजों में 3364 सीटें खाली

बड़ी खबरें

View All

खंडवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

खंडवा में झमाझम : एक ही दिन 39 गुना ज्यादा बारिश, 24 घंटे में 47.8 मिमी वर्षा रिकार्ड

Rain
खंडवा

निशान परंपरा… श्री दादाजी नाम भजते हुए महाराष्ट्र, पांडुर्ना से खंडवा दादाजी धाम के लिए निकले पदयात्री

guru purnima
खंडवा

आपदा : बारिश में टपक रहीं स्कूलों की छतें, कोने में बैठकर पढ़ने को मजबूर बच्चे

School Education Department
खंडवा

पीएम श्री स्कूल : मेज पर बैठीं शिक्षक, गेट पर चौकीदार की चारपाई

PM Shree School
खंडवा

गुरु पूर्णिमा पर्व… तीन दिन शहर में डीजे, झांकियों और चल समारोह पर रहेगा प्रतिबंध

Guru Purnima festival
खंडवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.