आपदा : बारिश में टपक रहीं स्कूलों की छतें, कोने में बैठकर पढ़ने को मजबूर बच्चे

जिले में 384 स्कूलों में बारिश के दौरान बच्चों को पढऩे जैसी स्थिति नहीं है। मेजर मरम्मत योग्य की श्रेणी में होने से शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। एक साल से 83 स्कूलों के मरम्मत कार्य पूर्ण नहीं हुए हैं। बारिश के दौरान स्कूलों की छत टपकने लगी है। वाटरप्रूफिंग के बाद भी क्लास में बच्चे और शिक्षक पानी से बचने कोने में बैठकर पढ़ने को विवश हैं। कुछ स्कूलों में तो बच्चों को एक साथ क्लास में बिठाया जा रहा है।