खंडवा में झमाझम : एक ही दिन 39 गुना ज्यादा बारिश, 24 घंटे में 47.8 मिमी वर्षा रिकार्ड

खंडवा तहसील में इस अवधि में 108.0 मिलीमीटर वर्षा हुई, जबकि गत वर्ष इसी अवधि में 105.0 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई थी। हरसूद में इस वर्ष 120.0 मिलीमीटर वर्षा हुई, जो गत वर्ष के 90.0 मिलीमीटर से अधिक है। पुनासा में 100.0 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई, जबकि गत वर्ष 80.0 मिलीमीटर हुई थी। वर्तमान में जिले की कुल वर्षा औसत से काफी कम है, लेकिन पिछले वर्ष की तुलना में मानसून की शुरूआत बेहतर रही है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आगामी दिनों में भी मौसम इसी तरह बना रहेगा।