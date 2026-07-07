नांदेड़ रेल मंडल की बैठक में सांसद ने अधूरे रेल कार्यों पर जताई नाराजगी

दक्षिण मध्य रेलवे के महाप्रबंधक संजीव श्रीवास्तव की अध्यक्षता में महाराष्ट्र के नांदेड़ रेल मंडल कार्यालय में सोमवार को क्षेत्रीय सांसदों की बैठक आयोजित हुई। इस दौरान मध्य रेल समिति के सदस्य मनोज सोनी भी मौजूद रहे। बैठक में सांसद पाटिल ने खंडवा-तुकाईथड़ के बीच विद्युतीकरण और गेज कन्वर्जन कार्य में हो रही देरी पर नाराजगी जताते हुए कहा कि वर्ष 2024 में खंडवा, आमलाखुर्द और तुकाईथड़ के बीच सीआरएस निरीक्षण पूरा होने के बावजूद विद्युतीकरण साथ में नहीं किया गया। यदि यह कार्य समय पर पूरा हो जाता तो खंडवा-सनावद मेमू ट्रेन का संचालन तुकाईथड़ तक शुरू किया जा सकता था। उन्होंने अधिकारियों से विभागीय कार्यप्रणाली में सुधार लाने और आम जनता को शीघ्र ट्रेन सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की।