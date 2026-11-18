इस गैंग का सबसे हैरान करने वाला तरीका ठगी से मिले पैसों को खर्च करने का था। आरोपी फूड डिलीवरी ऐप से जुड़े वॉलेट का इस्तेमाल कर सामान खरीदते थे। जांचकर्ताओं के मुताबिक, पीड़ित से जितनी रकम ठगी जाती थी, उसी के हिसाब से सामान का ऑर्डर दिया जाता था। अगर आरोपियों को 500 रुपये मिलते थे तो वे तुरंत घर के लिए स्नैक्स या सब्जियां मंगवा लेते थे। इससे ज्यादा पैसे होने पर घरेलू इस्तेमाल का सामान खरीदते थे, जबकि एक लाख रुपये से अधिक की रकम मिलने पर कभी-कभी सोने के सिक्के भी खरीदे जाते थे।