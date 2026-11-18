प्रतीकात्मक फोटो (AI Image)
Fake Call Centre: दिल्ली में साइबर ठगी का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां तीन आरोपियों ने कार को ही मोबाइल कॉल सेंटर बना लिया था। लैपटॉप, मोबाइल फोन और ठगी के लिए तैयार लोगों का डेटाबेस लेकर यह गैंग दिल्ली के अलग-अलग सुनसान इलाकों में पहुंचता और लोगों को फोन कर ठगी करता था। पुलिस के मुताबिक, आरोपी पिछले तीन महीनों से इस तरीके से वारदातों को अंजाम दे रहे थे।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, राजधानी दिल्ली में साइबर ठगों ने पुलिस से बचने के लिए ठगी का नया तरीका अपनाया था। आरोपियों ने किसी ऑफिस या स्थान की जगह अपनी कार को ही ठगी का अड्डा बना लिया था। सुनसान पार्किंग, खाली प्लॉट और खुले मैदानों में कार खड़ी कर वे लोगों को फोन करते और उन्हें अपने जाल में फंसाते थे। खास बात यह थी कि ठगी के लिए उन्हें किसी बड़े सेटअप की जरूरत नहीं थी। एक लैपटॉप, दो-तीन मोबाइल फोन और कार के सहारे पूरा नेटवर्क चलाया जा रहा था।
तीन महीने से चल रहा था ठगी का कारोबार
पुलिस ने इस मामले में लोकेश तोमर (37), तुषार (35) और हिमांशु राठौर (24) को गिरफ्तार किया है। 30 अक्टूबर को इन तीनों की गिरफ्तारी की जानकारी सामने आई थी। पूर्वी दिल्ली के डीसीपी राजीव कुमार के अनुसार, आरोपियों तक पुलिस शिकायत और जांच के आधार पर पहुंची।
यह मामला मध्य प्रदेश निवासी नीलेश विश्वकर्मा की शिकायत के बाद सामने आया। आरोप है कि ठगों ने उनसे बीमा पॉलिसियों में फंसे 45 लाख रुपये के निवेश का रिफंड दिलाने के नाम पर प्रोसेसिंग फीस मांगी और 65,000 रुपये ठग लिए गए।
दो दिन से ज्यादा एक जगह नहीं रुकते थे आरोपी
जांच में पता चला कि तीनों आरोपी पिछले करीब तीन महीनों से इस तरीके से ठगी कर रहे थे। गैंग रोजाना दो से तीन लोगों को अपना निशाना बनाता था। पुलिस की नजरों से बचने के लिए आरोपी किसी एक जगह पर दो दिन से ज्यादा नहीं रुकते थे। वे लगातार अपनी लोकेशन बदलते रहते थे और बार-बार सिम कार्ड भी बदलते थे।
पुलिस के मुताबिक, आरोपियों के पास पहले से ही संभावित शिकार लोगों का डेटाबेस मौजूद था। यह जानकारी उन्हें पहले कॉल सेंटर में काम करने के दौरान मिली थी। इसी डेटाबेस की मदद से वे लोगों को फोन करते और ठगी की वारदात को अंजाम देते थे।
गैंग के सदस्य दिल्ली के पूर्वी जिले में ऐसी जगहों की तलाश करते थे, जहां लोगों की आवाजाही कम हो और शांति हो। इन जगहों पर कार खड़ी करने के बाद आरोपी फोन कॉल करना शुरू कर देते थे। जगह बदलते रहने के कारण पुलिस के लिए उनके ठिकाने का पता लगाना मुश्किल हो जाता था।
ठगी के पैसों से ऑनलाइन मंगाते थे सामान, सोने के सिक्के तक खरीदे
इस गैंग का सबसे हैरान करने वाला तरीका ठगी से मिले पैसों को खर्च करने का था। आरोपी फूड डिलीवरी ऐप से जुड़े वॉलेट का इस्तेमाल कर सामान खरीदते थे। जांचकर्ताओं के मुताबिक, पीड़ित से जितनी रकम ठगी जाती थी, उसी के हिसाब से सामान का ऑर्डर दिया जाता था। अगर आरोपियों को 500 रुपये मिलते थे तो वे तुरंत घर के लिए स्नैक्स या सब्जियां मंगवा लेते थे। इससे ज्यादा पैसे होने पर घरेलू इस्तेमाल का सामान खरीदते थे, जबकि एक लाख रुपये से अधिक की रकम मिलने पर कभी-कभी सोने के सिक्के भी खरीदे जाते थे।
गैंग में बंटी हुई थी जिम्मेदारी
पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि गैंग के तीनों सदस्यों के बीच काम बंटा हुआ था। दो आरोपी फोन कॉल कर लोगों को अपने जाल में फंसाते और उनसे पैसे ऐंठते थे, जबकि तीसरा सदस्य ऑनलाइन ऑर्डर किए गए सामान को डिलीवरी एजेंट से रिसीव करता था। डिलीवरी एजेंट को कार की पार्किंग से कुछ दूरी पर बुलाया जाता था। फिलहाल पुलिस अब इस गैंग के काम करने के तरीके और ठगी से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है।
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नई दिल्ली
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