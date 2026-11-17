फैसले पर बिलकिस ने जताया दुख और अविश्वासबिलकिस बानो ने अपने बयान में कहा कि दो दोषियों की सजा निलंबित किए जाने और उन्हें जमानत मिलने की खबर सुनकर उन्हें गहरा सदमा लगा। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले से पहले उनका पक्ष नहीं सुना और उन्हें इसकी जानकारी मीडिया के माध्यम से मिली। उन्होंने कहा कि इस खबर के बाद दर्द, सदमे और अविश्वास के कारण वह भावुक हो गईं। बिलकिस ने यह भी स्पष्ट किया कि वह इस फैसले को चुनौती देने के लिए कानूनी रास्ता अपनाएंगी।