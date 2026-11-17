दो दोषियों को जमानत मिलने पर कांग्रेस का हमला, फोटो सोर्स- पत्रिका
Bilkis Bano Case: बिलकिस बानो गैंगरेप और हत्या मामले में दो दोषियों की उम्रकैद की सजा निलंबित कर उन्हें जमानत दिए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी ने आरोप लगाया कि इस फैसले से बिलकिस बानो को एक बार फिर मानसिक पीड़ा और अपमान से गुजरना पड़ रहा है। कांग्रेस ने इसे एक महिला और खास तौर पर मुस्लिम महिला के साथ हुए अन्याय के रूप में पेश किया है।
कांग्रेस के मीडिया एवं प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहा कि बिलकिस बानो ने जमानत के फैसले पर हैरानी जताई है। खेड़ा के मुताबिक, बिलकिस ने कहा है कि उन्हें अदालत के फैसले की जानकारी खुद नहीं दी गई और उन्हें इसके बारे में मीडिया रिपोर्टों के जरिए पता चला।
पवन खेड़ा ने कहा कि बिलकिस बानो पहले ही एक बेहद दर्दनाक और भयावह घटना का सामना कर चुकी हैं। इसके बावजूद अब दोषियों को जमानत मिलने से उन्हें दोबारा मानसिक आघात झेलना पड़ रहा है। कांग्रेस नेता ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या एक महिला और उससे भी बढ़कर मुस्लिम होने की वजह से बिलकिस को बार-बार इस पीड़ा से गुजरना पड़ेगा।
फैसले पर बिलकिस ने जताया दुख और अविश्वासबिलकिस बानो ने अपने बयान में कहा कि दो दोषियों की सजा निलंबित किए जाने और उन्हें जमानत मिलने की खबर सुनकर उन्हें गहरा सदमा लगा। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले से पहले उनका पक्ष नहीं सुना और उन्हें इसकी जानकारी मीडिया के माध्यम से मिली। उन्होंने कहा कि इस खबर के बाद दर्द, सदमे और अविश्वास के कारण वह भावुक हो गईं। बिलकिस ने यह भी स्पष्ट किया कि वह इस फैसले को चुनौती देने के लिए कानूनी रास्ता अपनाएंगी।
सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने 28 अक्टूबर को बिपिन चंद्र जोशी और प्रदीप मोरधिया की उम्रकैद की सजा निलंबित करते हुए उन्हें जमानत दी थी। अदालत ने आदेश में यह भी ध्यान में रखा कि दोनों दोषी 17 साल से अधिक समय जेल में रह चुके हैं। इनमें से एक दोषी गंभीर रूप से दिव्यांग भी बताया गया है।
यह मामला 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म और उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या से जुड़ा है। कोर्ट के ताजा आदेश के बाद इस मामले पर एक बार फिर राजनीतिक और कानूनी बहस तेज हो गई है।
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नई दिल्ली
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