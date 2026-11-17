जस्टिस शर्मा से केस से अलग होने की मांग खारिज होने के बाद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने उन्हें पत्र भेजकर कहा था कि वे उनकी अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं होंगे और अपने वकीलों के जरिए भी कार्यवाही में शामिल नहीं होंगे। इसी बीच सोशल मीडिया पर जस्टिस शर्मा को लेकर कई पोस्ट और वीडियो सामने आए। कोर्ट ने इन सामग्री को गंभीरता से लेते हुए मामले में आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू की। बाद में जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने खुद को इस मामले की सुनवाई से अलग कर लिया, जिसके बाद केस को दूसरी बेंच के समक्ष भेज दिया गया।