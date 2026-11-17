कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने सत्ता के उन सुख-सुविधाओं को अपनाया, जिन्हें वह पहले संभ्रांत, विशेषाधिकार प्राप्त और पूंजीपति वर्ग से जोड़कर आलोचना करते थे। उन्होंने कहा कि अब यह अध्याय खत्म हो चुका है और दिल्ली समेत देश की जनता ने केजरीवाल और उनकी पार्टी को चुनाव में हरा दिया है। संदीप दीक्षित ने कहा कि अब उस मामले को आगे बढ़ाने का कोई खास मतलब नहीं है। हालांकि, उन्होंने 'शीश महल' को लोगों के लिए खोलने के फैसले को भी कोई खास उपलब्धि या सराहनीय कदम नहीं माना।