पुलिस स्टेशन से बाहर निकलने के बाद अशुतोष रांका ने बताया कि उन्हें अभी क्राइम ब्रांच की ओर से अगली तारीख की जानकारी नहीं मिली थी। उन्होंने कहा कि पहली तारीख पर वे पुलिस के सामने पेश नहीं हो सके थे, जिसकी जानकारी पुलिस को दे दी गई थी। पुलिस की ओर से समय की पुष्टि किए जाने की बात कही गई थी। रांका ने बताया कि शुक्रवार को न्यायिक हिरासत से रिहाई के बाद जमानतदारों के सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की गई, जो ठीक रही। उन्होंने कहा कि अब उन्हें नवंबर के तीसरे सप्ताह में अगली तारीख दी गई है।