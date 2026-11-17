CJP नेता अशुतोष रांका का बड़ा बयान, फोटो सोर्स- IANS
CJP SIR Protest: नई दिल्ली में CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच CJP नेता अशुतोष रांका ने कहा है कि SIR के खिलाफ उनका आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि आंदोलन के दौरान जो कुछ भी सामने आया है, उससे उन्होंने कई बातें सीखी हैं और जरूरत पड़ने पर संगठन अपने तरीके में बदलाव करेगा।
CJP के सह-संयोजक अशुतोष रांका और सौरव दास के साथ राष्ट्रीय संगठन प्रभारी अजिंक्य शिंदे शुक्रवार को दिल्ली के मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन पहुंचे। उनके साथ CJP के कानूनी मामलों की प्रमुख रत्ना सिंह भी मौजूद थीं। ये नेता एक दिन पहले दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के सामने पूछताछ के लिए पेश होने के लिए और समय मांग चुके थे।पुलिस ने रांका, दास और शिंदे को गुरुवार दोपहर राजौरी गार्डन स्थित क्राइम ब्रांच कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया था। हालांकि, तीनों ने पुलिस से और समय देने का अनुरोध किया था।
पुलिस स्टेशन से बाहर निकलने के बाद अशुतोष रांका ने बताया कि उन्हें अभी क्राइम ब्रांच की ओर से अगली तारीख की जानकारी नहीं मिली थी। उन्होंने कहा कि पहली तारीख पर वे पुलिस के सामने पेश नहीं हो सके थे, जिसकी जानकारी पुलिस को दे दी गई थी। पुलिस की ओर से समय की पुष्टि किए जाने की बात कही गई थी। रांका ने बताया कि शुक्रवार को न्यायिक हिरासत से रिहाई के बाद जमानतदारों के सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की गई, जो ठीक रही। उन्होंने कहा कि अब उन्हें नवंबर के तीसरे सप्ताह में अगली तारीख दी गई है।
अशुतोष रांका ने साफ किया कि SIR के खिलाफ उनका आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि CJP के नेता खुद को इस आंदोलन का मालिक नहीं, बल्कि जनता की ओर से दी गई जिम्मेदारी निभाने वाला व्यक्ति मानते हैं। उन्होंने कहा कि आंदोलन जेल के अंदर रहने के दौरान भी जारी रहा और जेल से बाहर आने के बाद भी जारी रहेगा। रांका के मुताबिक, इस दौरान संगठन ने अपने बारे में और सरकार के काम करने के तरीके को लेकर कई बातें समझी हैं।
रांका ने कहा कि आंदोलन के दौरान मिली सीख के आधार पर संगठन आगे अपने तरीके में जरूरी बदलाव करेगा। उन्होंने कहा कि CJP नेताओं का उद्देश्य जनता की ओर से मिली जिम्मेदारी को पूरी तरह निभाना है और वे अपनी रणनीति में जरूरत के अनुसार बदलाव करते रहेंगे।
CJP नेताओं के खिलाफ दर्ज मामले 13 अक्टूबर के प्रदर्शन से जुड़े हैं। उस दिन सौरव दास, अशुतोष रांका और अजिंक्य शिंदे समेत 14 लोग जंतर-मंतर परिसर में दाखिल हुए थे। पुलिस के अनुसार, जंतर-मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाए जाने के बावजूद वहां प्रवेश किया गया था।
इसके बाद दिल्ली पुलिस ने सभी को हिरासत में लिया था। अजिंक्य शिंदे को जमानत बॉन्ड पर रिहा कर दिया गया था, जबकि सौरव दास और अशुतोष रांका को करीब एक सप्ताह न्यायिक हिरासत में रहना पड़ा। दोनों को बुधवार को तिहाड़ जेल से रिहा किया गया।
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नई दिल्ली
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