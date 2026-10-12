105 किसानों का 70 एकड़ में चना बर्बाद, बीमा मिला सिर्फ चार को

किसानों के अनुसार, गांव में 100 एकड़ से अधिक क्षेत्र में चने की फसल लगाई गई थी। प्राकृतिक आपदा और मौसम की मार से करीब 70 एकड़ की फसल बर्बाद हो गई। गांव के 105 किसानों ने फसल बीमा कराया था, लेकिन केवल चार किसानों को ही बीमा राशि मिली है। शेष 101 किसान भुगतान का इंतजार कर रहे हैं। किसानों ने प्रशासन से पूछा कि फसल प्रभावित होने के बावजूद ज्यादातर किसानों को बीमा का लाभ क्यों नहीं मिला।