12 अक्टूबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

Exclusive

105 किसानों का 70 एकड़ में चना बर्बाद, बीमा मिला सिर्फ चार को

गांव में 100 एकड़ से अधिक क्षेत्र में चने की फसल लगाई गई थी। प्राकृतिक आपदा और मौसम की मार से करीब 70 एकड़ की फसल बर्बाद हो गई। गांव के 105 किसानों ने फसल बीमा कराया था, लेकिन केवल चार किसानों को ही बीमा राशि मिली है।
2 min read
Google source verification

बालोद

image

Chandra Kishor Deshmukh

Oct 12, 2026

गांव में 100 एकड़ से अधिक क्षेत्र में चने की फसल लगाई गई थी। प्राकृतिक आपदा और मौसम की मार से करीब 70 एकड़ की फसल बर्बाद हो गई। गांव के 105 किसानों ने फसल बीमा कराया था, लेकिन केवल चार किसानों को ही बीमा राशि मिली है।

डौंडीलोहारा ब्लॉक के ग्राम खैरा कुम्हालोरी में फसल खराब होने के बाद भी बीमा राशि नहीं मिलने से नाराज किसान सोमवार को कलेक्ट्रेट जनदर्शन पहुंचे। किसानों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर भुगतान में आ रही समस्या दूर करने और ग्राम सेवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि जल्द राहत नहीं मिली तो आंदोलन करेंगे।

फसल बर्बाद, भुगतान से अधिकांश किसान वंचित

किसानों के अनुसार, गांव में 100 एकड़ से अधिक क्षेत्र में चने की फसल लगाई गई थी। प्राकृतिक आपदा और मौसम की मार से करीब 70 एकड़ की फसल बर्बाद हो गई। गांव के 105 किसानों ने फसल बीमा कराया था, लेकिन केवल चार किसानों को ही बीमा राशि मिली है। शेष 101 किसान भुगतान का इंतजार कर रहे हैं। किसानों ने प्रशासन से पूछा कि फसल प्रभावित होने के बावजूद ज्यादातर किसानों को बीमा का लाभ क्यों नहीं मिला।

यह भी पढ़ें :

ओवरलोड वाहनों से सड़क हो रही खराब

समिति से खरीदे बीज के अंकुरण पर सवाल

किसानों का आरोप है कि सेवा सहकारी समिति से खरीदा गया चने का बीज ठीक से अंकुरित नहीं हुआ। इसकी शिकायत ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी और राजस्व अधिकारियों से की गई, लेकिन कोई ठोस पहल नहीं हुई। किसानों का कहना है कि खराब बीज से नुकसान उठाने के बाद अब बीमा राशि के लिए भी भटकना पड़ रहा है।

ग्राम सेवक पर अभद्र व्यवहार का आरोप

किसानों ने आरोप लगाया कि बीमा राशि की जानकारी लेने और शिकायत करने पर स्थानीय ग्राम सेवक उनके साथ अभद्र व्यवहार करता है। उनका कहना है कि सही जानकारी देने के बजाय उन्हें वापस भेज दिया जाता है। किसानों ने ज्ञापन में मामले की जांच कर संबंधित ग्राम सेवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

किसानों ने मांगा भुगतान का आधार

किसान धनीराम कौशिक ने बताया कि उन्होंने सेवा सहकारी समिति से बीज खरीदकर 2.45 एकड़ में चने की फसल लगाई थी, जिसमें करीब दो एकड़ की फसल खराब हो गई। बीमा कराने के बावजूद उन्हें राशि नहीं मिली। किसान सुरेश चंद्र हरदेल ने कहा कि गांव में 105 किसानों की फसल प्रभावित हुई, फिर केवल चार किसानों को ही बीमा राशि मिलने का आधार स्पष्ट किया जाना चाहिए।

किसानों की शिकायत मिली है

कृषि विभाग के उप संचालक आशीष चंद्राकर ने कहा कि खैरा कुम्हालोरी के किसानों की शिकायत मिली है। संबंधित बीमा कंपनी के अधिकारियों से चर्चा कर तकनीकी त्रुटियों को दूर कराया जाएगा। उन्होंने किसानों की समस्या का जल्द समाधान करने की बात कही।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

भिलाई स्टील प्लांट

big breaking

Big news

Breaking News

BSP

cg breaking news

cg hindi news

cg latest news

cg news

cg news in hindi

cg patrika news

chhattisgarh

Chhattisgarh news

CM Vishnu Deo Sai

Collector

Deputy CM Arun Sao

Deputy CM Vijay Sharma

patrika news

patrika news in hindi

pm modi

PM Narendra Modi

police

Updated on:

12 Oct 2026 11:24 pm

Published on:

12 Oct 2026 11:24 pm

Hindi News / Prime / Exclusive / 105 किसानों का 70 एकड़ में चना बर्बाद, बीमा मिला सिर्फ चार को

बड़ी खबरें

View All

Exclusive

Prime

ट्रेंडिंग

प्रदेश में संचालित 101 मोबाइल वेटरनरी यूनिट रोजाना दो पशुपालक तक भी नहीं पहुंचा रहीं सेवा

मोबाइल वेटरनरी यूनिट
Exclusive

पंचायतीराज चुनाव: नागौर में प्रथम दो चरणों में होंगे 347 ग्राम पंचायतों के चुनाव

Rajasthan Panchayat Chunav Update
नागौर

ओवरलोड वाहनों से सड़क हो रही खराब

माहवाहकों में क्षमता से अधिक सामान की ढुलाई करने से राष्ट्रीय राजमार्ग पर असर पडऩे लगा है। ओवरलोड मालवाहकों के कारण सड़क की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। जगह-जगह सड़क में गड्ढे हो गए हैं साथ ही डामर भी उखडऩे लगी है। जांच में 30 से 35 प्रतिशत मालवाहकों में ओवरलोड पाया गया।
Exclusive

अर्जुनी-देवरी अंडरब्रिज में भरा पानी, 25 गांवों का संपर्क टूटा

अर्जुनी-देवरी अंडरब्रिज में पिछले सात दिनों से पानी भरे रहने से लोगों को आवागमन में दिक्कतें हो रही है। जिला व ब्लॉक मुख्यालय जाने के लिए लोगों को 10 किलोमीटर घूमना पड़ता है। अंडरब्रिज में पानी भरने से 20 से 25 गांवों का आवागमन प्रभावित हुआ है।
Exclusive

नागौर में हार्ट अटैक के मरीजों का इलाज सिर्फ ‘रेफर’ पर्ची

Heart Attack in Young Adults
नागौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.