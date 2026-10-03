3 अक्टूबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

Exclusive

ओवरलोड वाहनों से सड़क हो रही खराब

माहवाहकों में क्षमता से अधिक सामान की ढुलाई करने से राष्ट्रीय राजमार्ग पर असर पडऩे लगा है। ओवरलोड मालवाहकों के कारण सड़क की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। जगह-जगह सड़क में गड्ढे हो गए हैं साथ ही डामर भी उखडऩे लगी है। जांच में 30 से 35 प्रतिशत मालवाहकों में ओवरलोड पाया गया।
2 min read
Google source verification

बालोद

image

Chandra Kishor Deshmukh

Oct 03, 2026

माहवाहकों में क्षमता से अधिक सामान की ढुलाई करने से राष्ट्रीय राजमार्ग पर असर पडऩे लगा है। ओवरलोड मालवाहकों के कारण सड़क की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। जगह-जगह सड़क में गड्ढे हो गए हैं साथ ही डामर भी उखडऩे लगी है। जांच में 30 से 35 प्रतिशत मालवाहकों में ओवरलोड पाया गया।

राष्ट्रीय राजमार्ग-930 पर क्षमता से अधिक माल लेकर दौड़ रहे वाहनों के खिलाफ राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग रायपुर ने विशेष जांच अभियान चलाया। कार्यपालन अभियंता संतोष गुप्ता के नेतृत्व में दो दिनों में करीब 700 बड़े मालवाहक वाहनों की जांच की गई। इनमें ३० से ३5 प्रतिशत वाहन ओवरलोड पाए गए। अधिकारियों के अनुसार ओवरलोड वाहनों के कारण सड़क की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है और समय से पहले मरम्मत की जरूरत पड़ रही है।

पथराटोला में लगाया जांच नाका

3 अक्टूबर को पथराटोला के पास विशेष नाका लगाकर ट्रक, डंपर, 10, 12 और 14 चक्का वाहनों के एक्सल लोड की जांच की गई। एसडीओ अनिल छारी, उप अभियंता पुष्पा धलेन्द्र और पुलिस टीम की मौजूदगी में वाहनों का वजन और एक्सल लोड दर्ज किया गया। अधिकारियों ने सड़क के क्षतिग्रस्त हिस्सों और गड्ढों का भी निरीक्षण किया।

यह भी पढ़ें :

गणेश विसर्जन : तेज आवाज और फूहड़ गानों पर पुलिस का शिकंजा, 9 डीजे जब्त

75 टन तक माल लेकर दौड़ रहे वाहन

अधिकारियों के मुताबिक बड़े मालवाहक वाहनों में करीब 49 से 55 टन तक वजन की अनुमति है। जांच के दौरान कई वाहन 70 से 75 टन तक माल लेकर चलते मिले। खनिज, सरिया, सीमेंट और गिट्टी से भरे डंपर अधिक ओवरलोड पाए गए। ये वाहन बालोद से रायपुर और धमतरी की ओर जा रहे थे।

यह भी पढ़ें :

अर्जुनी-देवरी अंडरब्रिज में भरा पानी, 25 गांवों का संपर्क टूटा

सड़क को छह से आठ गुना ज्यादा नुकसान

राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग के अनुसार आईआरसी के प्रावधानों के मुताबिक ओवरलोड वाहन सामान्य वाहन की तुलना में सड़क को कई गुना अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। अधिक भार से सड़क की ऊपरी परत दबने के साथ बेस कमजोर होता है और सड़क की आयु भी प्रभावित होती है। विभाग व्हीकल डैमेज फैक्टर का आकलन कर रिपोर्ट तैयार कर रहा है।

संयुक्त कार्रवाई के निर्देश

कार्यपालन अभियंता संतोष गुप्ता ने ओवरलोडिंग पर नियंत्रण के लिए संबंधित अमले को निर्देश दिए हैं। परिवहन और खनिज विभाग के साथ संयुक्त अभियान चलाकर नियम तोडऩे वाले वाहनों पर जुर्माना और अन्य कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट के आधार पर सड़क के आगामी मरम्मत और सुदृढ़ीकरण कार्य की योजना तैयार होगी

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

भिलाई स्टील प्लांट

big breaking

Big news

Breaking News

BSP

cg breaking news

cg hindi news

cg latest news

cg news

cg news in hindi

cg patrika news

chhattisgarh

Chhattisgarh news

CM Vishnu Deo Sai

Collector

Deputy CM Arun Sao

Deputy CM Vijay Sharma

patrika news

patrika news in hindi

pm modi

PM Narendra Modi

police

Updated on:

03 Oct 2026 11:56 pm

Published on:

03 Oct 2026 11:56 pm

Hindi News / Prime / Exclusive / ओवरलोड वाहनों से सड़क हो रही खराब

बड़ी खबरें

View All

Exclusive

Prime

ट्रेंडिंग

अर्जुनी-देवरी अंडरब्रिज में भरा पानी, 25 गांवों का संपर्क टूटा

अर्जुनी-देवरी अंडरब्रिज में पिछले सात दिनों से पानी भरे रहने से लोगों को आवागमन में दिक्कतें हो रही है। जिला व ब्लॉक मुख्यालय जाने के लिए लोगों को 10 किलोमीटर घूमना पड़ता है। अंडरब्रिज में पानी भरने से 20 से 25 गांवों का आवागमन प्रभावित हुआ है।
Exclusive

नागौर में हार्ट अटैक के मरीजों का इलाज सिर्फ ‘रेफर’ पर्ची

Heart Attack in Young Adults
नागौर

पिछले साल के अकाल का 176 करोड़ का आदान अनुदान अटका, इस बार भी अकाल जैसे हालात

बेमौसम बारिश से खेत में खराब हुई ग्वार की फसल
नागौर

बालोद की सड़कों पर दौड़ रही मौत

परसुली में तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी जिससे दो मासूम भाइयों की मौत हो गई। बालोद जिले में 8 माह में 156 की जान सड़क दुर्घटना में चली गई है। विभाग के अनुसार जिले में हर दूसरे दिन सड़क हादसे में एक व्यक्ति की जान जा रही है।
Exclusive

भालू गुड़-शक्कर खा रहा, पी रहा तेल

ग्राम दैहान में जंगली भालू से ग्रामीणों में दहशत है। भालू घरों में घुसकर रसोई में रखा गुड़, शक्कर व तेल खा-पी रहा है। लोग रात में छतों पर टॉर्च की रोशनी से पहरा दे रहे हैं। स्कूली बच्चों को वन कर्मी अपनी सुरक्षा में स्कूल छोड़ते हैं और वापस गांव लाते हैं।
Exclusive
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.