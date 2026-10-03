ओवरलोड वाहनों से सड़क हो रही खराब

राष्ट्रीय राजमार्ग-930 पर क्षमता से अधिक माल लेकर दौड़ रहे वाहनों के खिलाफ राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग रायपुर ने विशेष जांच अभियान चलाया। कार्यपालन अभियंता संतोष गुप्ता के नेतृत्व में दो दिनों में करीब 700 बड़े मालवाहक वाहनों की जांच की गई। इनमें ३० से ३5 प्रतिशत वाहन ओवरलोड पाए गए। अधिकारियों के अनुसार ओवरलोड वाहनों के कारण सड़क की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है और समय से पहले मरम्मत की जरूरत पड़ रही है।