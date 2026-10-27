बालोद में सड़क किनारे गूंजी किलकारी, अस्पताल जाते समय गर्भवती को हुई प्रसव पीड़ा

Childbirth by the roadside: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में मानवीय संवेदनशीलता और तत्परता की एक सराहनीय घटना सामने आई है। सोनोग्राफी और नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए पति के साथ अस्पताल जा रही एक गर्भवती महिला को रास्ते में अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। स्थिति को देखते हुए पेट्रोलिंग टीम और स्वास्थ्य विभाग ने तत्काल मदद के लिए कदम उठाए। समय पर मिली सहायता से सड़क किनारे ही महिला का सुरक्षित प्रसव कराया गया। राहत की बात यह है कि जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित बताए जा रहे हैं।