बालोद में सड़क किनारे गूंजी किलकारी, अस्पताल जाते समय गर्भवती को हुई प्रसव पीड़ा

बालोद में सड़क किनारे गूंजी किलकारी (Photo Patrika)
Childbirth by the roadside: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में मानवीय संवेदनशीलता और तत्परता की एक सराहनीय घटना सामने आई है। सोनोग्राफी और नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए पति के साथ अस्पताल जा रही एक गर्भवती महिला को रास्ते में अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। स्थिति को देखते हुए पेट्रोलिंग टीम और स्वास्थ्य विभाग ने तत्काल मदद के लिए कदम उठाए। समय पर मिली सहायता से सड़क किनारे ही महिला का सुरक्षित प्रसव कराया गया। राहत की बात यह है कि जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित बताए जा रहे हैं।
जानकारी के अनुसार, गर्भवती महिला अपने पति के साथ सोनोग्राफी और नियमित जांच कराने के लिए अस्पताल जा रही थी। इसी दौरान रास्ते में अचानक उसे तेज प्रसव पीड़ा होने लगी। महिला की स्थिति को देखते हुए परिजनों के सामने तत्काल मदद जुटाने की चुनौती खड़ी हो गई। ऐसे समय में पेट्रोलिंग टीम ने तत्परता दिखाते हुए स्वास्थ्य विभाग से समन्वय किया और प्रसव कराने के लिए जरूरी सहायता उपलब्ध कराई।
अचानक उत्पन्न हुई स्थिति में पेट्रोलिंग टीम और स्वास्थ्य विभाग की सक्रियता महत्वपूर्ण साबित हुई। दोनों के प्रयासों से सड़क किनारे ही सुरक्षित प्रसव कराया गया। समय पर सहायता मिलने से महिला और नवजात को जरूरी मदद मिल सकी। घटना के बाद जच्चा-बच्चा दोनों के सुरक्षित होने की जानकारी सामने आई है।
यह घटना बताती है कि गर्भवती महिलाओं को अस्पताल ले जाते समय अचानक प्रसव पीड़ा शुरू होने जैसी आपात स्थिति में त्वरित सहायता कितनी जरूरी होती है। ऐसे मामलों में पुलिस या पेट्रोलिंग टीम और स्वास्थ्य विभाग के बीच बेहतर समन्वय से मां और नवजात को समय पर मदद मिल सकती है। फिलहाल उपलब्ध जानकारी के अनुसार, महिला और नवजात दोनों सुरक्षित हैं। घटना ने एक बार फिर आपात परिस्थितियों में तत्परता, मानवीय संवेदनशीलता और स्वास्थ्य सेवाओं की भूमिका को सामने रखा है।
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