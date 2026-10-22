Rozgar Mela: बालोद में रोजगार मेला , 215 पदों पर होगी भर्ती, 10वीं 12वीं पास भी कर सकते है अप्लाई

Balod Rozgar Mela बालोद जिले के शिक्षित एवं तकनीकी रूप से दक्ष युवक-युवतियों को निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने 22 अक्टूबर को जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र की ओर से रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। मेला संयुक्त जिला कार्यालय स्थित रोजगार कार्यालय में लगेगा। उपसंचालक के अनुसार मेले में चार निजी नियोजक तकनीकी एवं गैर-तकनीकी श्रेणियों के कुल 215 पदों पर भर्ती करेंगे। इसके लिए 10वीं, 12वीं, आईटीआई उत्तीर्ण, इंजीनियरिंग, बीएससी एग्रीकल्चर, स्नातक, स्नातकोत्तर ए हॉस्पिटल स्टाफ सहित अन्य योग्यताधारी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं।