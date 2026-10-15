बसों का सफर हुआ महंगा, बालोद से धमतरी 80 और दुर्ग का 110 रुपए, इन्हें मिलेगी किराए में छूट

नवरात्र और दीपावली के दौरान गांवों और शहरों के बीच यात्रियों की आवाजाही बढ़ जाती है। ऐसे में किराया बढ़ने से लोगों का त्योहार संबंधी खर्च भी बढ़ेगा। व्यापारियों को आशंका है कि यात्रा महंगी होने से ग्रामीण क्षेत्रों से बाजार पहुंचने वाले ग्राहकों की संख्या प्रभावित हो सकती है। किराया बढ़ने के बाद कुछ यात्री बाइक, ऑटो और निजी वाहनों जैसे विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। हालांकि, लंबी दूरी के यात्रियों के लिए बस अब भी आवागमन का प्रमुख साधन बनी हुई है।