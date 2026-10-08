Sugar crisis: शुगर मिल पर गन्ने का संकट, भुगतान में देरी से टूटा किसानों का भरोसा

1215 हेक्टेयर घटा रकबा — चार साल में जिले में गन्ने की खेती का क्षेत्रफल करीब 1215 हेक्टेयर कम हुआ।

585 हेक्टेयर में ही बुवाई — 2026 में 730 हेक्टेयर का लक्ष्य था, लेकिन अब तक 585 हेक्टेयर में ही गन्ना लगाया गया।

किसान भी घटे — 2022-23 तक 1500-2000 किसान गन्ना उगाते थे, अब औसतन 700 किसान ही रह गए हैं।

मिल को चाहिए 3500 हेक्टेयर — पांच महीने लगातार मिल चलाने के लिए करीब 3500 हेक्टेयर में गन्ने की जरूरत है।

दो लाख टन गन्ने की जरूरत — क्षमता से पेराई के लिए करीब 2 लाख मीट्रिक टन गन्ना चाहिए।

तीन महीने भी नहीं चलती मिल — गन्ने की कमी के कारण मिल पांच महीने तो दूर, तीन महीने भी नियमित रूप से नहीं चल पाती।

95 लाख रुपए बोनस बाकी — किसानों का मूल भुगतान होने के बाद भी करीब 95 लाख रुपए बोनस राशि लंबित है।

90 प्रतिशत सब्सिडी — कृषि विभाग गन्ने के बीज पर 90 प्रतिशत सब्सिडी देकर किसानों को खेती के लिए प्रोत्साहित कर रहा है।