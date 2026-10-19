बालोद में अनोखी रामलीला, राम भी बेटी रावण भी बेटी 20 किरदार निभाकर तीन साल से निभा रहीं परंपरा

ग्राम चारवाही में वर्षों से रामलीला के आयोजन की परंपरा चली आ रही है। गांव के लोग हर साल इस आयोजन का इंतजार करते हैं। रामलीला के माध्यम से भगवान राम के जीवन, आदर्शों और रावण पर विजय की कथा का मंचन किया जाता है। लेकिन तीन साल पहले कलाकारों की कमी के कारण इस परंपरा पर संकट खड़ा हो गया था। पात्र नहीं मिलने के कारण रामलीला का मंचन बंद होने की स्थिति बन गई थी। ऐसे समय में गांव की बेटियां आगे आईं। उन्होंने रामलीला बंद होने देने के बजाय खुद ही सभी पात्र निभाने का निर्णय लिया। बेटियों की पहल के बाद फिर से मंचन शुरू हुआ। धीरे-धीरे उन्होंने अलग-अलग किरदारों के संवाद, अभिनय और मंच संचालन की तैयारी की। अब यही बेटियां राम, सीता, रावण सहित रामलीला के सभी 20 पात्रों को जीवंत करती हैं।