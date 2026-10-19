19 अक्टूबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बालोद

बालोद में अनोखी रामलीला, राम भी बेटी रावण भी बेटी 20 किरदार निभाकर तीन साल से निभा रहीं परंपरा

Balod News: बालोद जिले के चारवाही गांव में बेटियां तीन साल से रामलीला का मंचन कर रही हैं। राम से लेकर रावण तक 20 किरदार निभाकर बालिकाएं गांव की परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं।
3 min read
Google source verification

बालोद

image

Love Sonkar

Oct 19, 2026

Chhattisgarh News

बालोद में अनोखी रामलीला (Photo Patrika)

Chhattisgarh News: आमतौर पर रामलीला के मंच पर भगवान राम, माता सीता, रावण और दूसरे पात्रों की भूमिका पुरुष निभाते नजर आते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के ग्राम चारवाही में बेटियों ने इस परंपरा को एक नई पहचान दी है। यहां रामलीला का मंचन पुरुष नहीं, बल्कि गांव की बेटियां करती हैं। खास बात यह है कि भगवान राम से लेकर रावण तक सभी 20 पात्रों की भूमिका बालिकाएं ही निभाती हैं। दमदार आवाज, शानदार अभिनय और संवाद अदायगी से ये बेटियां दर्शकों का दिल जीत रही हैं।

गांव की बेटियों की पहल

गांव की बेटियों की यह पहल केवल सांस्कृतिक कार्यक्रम तक सीमित नहीं है, बल्कि अपनी परंपरा को बचाने की एक प्रेरक मिसाल भी है। तीन साल पहले जब पात्रों की कमी के कारण रामलीला बंद होने की नौबत आ गई थी, तब गांव की बेटियों ने आगे आकर इसकी जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने साफ कहा कि वे रामलीला की परंपरा को टूटने नहीं देंगी। इसके बाद बेटियों ने मंचन शुरू किया और आज वे लगातार इस सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ा रही हैं।

पात्र नहीं मिले तो बेटियों ने संभाली रामलीला की कमान

ग्राम चारवाही में वर्षों से रामलीला के आयोजन की परंपरा चली आ रही है। गांव के लोग हर साल इस आयोजन का इंतजार करते हैं। रामलीला के माध्यम से भगवान राम के जीवन, आदर्शों और रावण पर विजय की कथा का मंचन किया जाता है। लेकिन तीन साल पहले कलाकारों की कमी के कारण इस परंपरा पर संकट खड़ा हो गया था। पात्र नहीं मिलने के कारण रामलीला का मंचन बंद होने की स्थिति बन गई थी। ऐसे समय में गांव की बेटियां आगे आईं। उन्होंने रामलीला बंद होने देने के बजाय खुद ही सभी पात्र निभाने का निर्णय लिया। बेटियों की पहल के बाद फिर से मंचन शुरू हुआ। धीरे-धीरे उन्होंने अलग-अलग किरदारों के संवाद, अभिनय और मंच संचालन की तैयारी की। अब यही बेटियां राम, सीता, रावण सहित रामलीला के सभी 20 पात्रों को जीवंत करती हैं।

राम से लेकर रावण तक सभी किरदार निभाती हैं बेटियां

चारवाही की रामलीला की सबसे बड़ी विशेषता इसकी पूरी बालिका मंडली है। यहां भगवान राम की भूमिका भी एक बालिका निभाती है और रावण का किरदार भी गांव की बेटी ही करती है। अन्य सभी पात्रों की भूमिका भी बालिकाएं निभाती हैं। अलग-अलग किरदारों के मुताबिक आवाज में बदलाव, संवाद बोलने का अंदाज और हाव-भाव दर्शकों को आकर्षित करते हैं। मंच पर बेटियों का आत्मविश्वास और अभिनय देखकर लोग रामलीला देखने के लिए पहुंचते हैं। पुरुष कलाकारों के बिना पूरे मंचन को संभालना अपने आप में खास है। इसके लिए बालिकाओं को संवाद याद करने से लेकर पात्रों के अनुरूप अभिनय करने तक मेहनत करनी पड़ती है।

परंपरा बचाने के साथ बेटियां दे रही हैं संदेश

गांव की बेटियों ने यह साबित किया है कि किसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए इच्छाशक्ति और सामूहिक प्रयास सबसे महत्वपूर्ण हैं। जब कलाकारों की कमी के कारण रामलीला बंद होने की स्थिति बनी, तब उन्होंने जिम्मेदारी से पीछे हटने के बजाय आगे बढ़कर इसे संभाला। उनकी इस पहल से गांव की सांस्कृतिक परंपरा भी जारी है और बालिकाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर भी मिल रहा है। रामलीला जैसे पारंपरिक मंच पर बेटियों की भागीदारी सामाजिक बदलाव का संदेश भी देती है। यह पहल बताती है कि संस्कृति और परंपरा को सहेजने में बेटियां भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।

तीन साल से लगातार हो रहा मंचन

बालिका रामलीला मंडली के संचालनकर्ता सूबे लाल साहू और सदस्य मनीष कुमार के अनुसार, ग्राम चारवाही में लंबे समय से रामलीला का आयोजन होता रहा है। तीन साल पहले पात्रों की कमी के कारण आयोजन बंद होने की नौबत आई थी। उस समय गांव की बेटियों ने इसे जारी रखने का संकल्प लिया और मंचन की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली। इसके बाद से बालिकाएं लगातार रामलीला का मंचन कर रही हैं। गांव की बेटियों की इस पहल ने वर्षों पुरानी परंपरा को नया जीवन दिया है। चारवाही की यह रामलीला अब इस बात की मिसाल है कि जब परंपरा को बचाने का संकल्प लिया जाए, तो बेटियां भी उसकी मजबूत आधार बन सकती हैं।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

19 Oct 2026 07:19 pm

Published on:

19 Oct 2026 07:19 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balod / बालोद में अनोखी रामलीला, राम भी बेटी रावण भी बेटी 20 किरदार निभाकर तीन साल से निभा रहीं परंपरा

बड़ी खबरें

View All

बालोद

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

BREAKING: बालोद में जुआ खेलते 8 आरोपी गिरफ्तार, 12,300 रुपये नकद और ताश की गड्डी जब्त

BREAKING
बालोद

बसों का सफर हुआ महंगा, बालोद से धमतरी 80 और दुर्ग का 110 रुपए, इन्हें मिलेगी किराए में छूट

Chhattisgarh Bus News
बालोद

56 करोड़ की जलप्रदाय योजना छह माह से अधर में

56.04 करोड़ रुपए की लागत से 56 गांवों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने वाली हीरापुर सामूहिक जलप्रदाय योजना पिछले छह माह से अधूरी है। इस परियोजना की स्वीकृति 2022 में मिली थी।
Exclusive

105 किसानों का 70 एकड़ में चना बर्बाद, बीमा मिला सिर्फ चार को

गांव में 100 एकड़ से अधिक क्षेत्र में चने की फसल लगाई गई थी। प्राकृतिक आपदा और मौसम की मार से करीब 70 एकड़ की फसल बर्बाद हो गई। गांव के 105 किसानों ने फसल बीमा कराया था, लेकिन केवल चार किसानों को ही बीमा राशि मिली है।
Exclusive

Sugar crisis: शुगर मिल पर गन्ने का संकट, भुगतान में देरी से टूटा किसानों का भरोसा

Balod Sugar mill
बालोद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.