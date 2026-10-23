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बालोद में गुलाबी ठंड की दस्तक! रात का पारा 19 डिग्री तक पहुंचा, बाजार में गर्म कपड़ों की तैयारी

Pink Winter: मानसून की विदाई के बाद मौसम में बदलाव आने लगा है। सुबह और शाम चलने वाली ठंडी हवाओं से गुलाबी ठंड का अहसास होने लगा है। ग्रामीण और जंगलों से घिरे इलाकों में रात का तापमान करीब 19 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है।
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बालोद

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Khyati Parihar

Updated: 23 Oct 2026, 10:55 AM IST

Chhattisgarh weather update

छत्तीसगढ़ में गुलाबी ठंड की दस्तक (photo Patrika Create)

Weather Update: मानसून की विदाई के बाद जिले में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। बालोद जिले में सुबह और देर शाम चलने वाली ठंडी हवाओं से गुलाबी ठंड का अहसास होने लगा है। ग्रामीण और मैदानी इलाकों में सुबह घास और धान की फसलों पर ओस की बूंदें दिखाई देने लगी हैं। वहीं, तांदुला जलाशय के आसपास और बाहरी मार्गों पर सुबह हल्की धुंध भी नजर आने लगी है। मौसम में बदलाव के साथ ही लोगों ने सुबह-शाम गर्म कपड़ों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है।

रात में गिर रहा तापमान, दिन में बनी हुई है गर्मी

मौसम संबंधी उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, जिले के ग्रामीण और जंगलों से घिरे क्षेत्रों में रात का तापमान अपेक्षाकृत कम दर्ज किया जा रहा है। डौंडी और डौंडीलोहारा जैसे इलाकों में रात का पारा लगभग 19 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है। वहीं, जिले में अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। दिन और रात के तापमान में करीब 9 से 10 डिग्री का अंतर होने से सुबह और शाम को ठंडक महसूस हो रही है। हालांकि, दिन में धूप निकलने के कारण गर्मी का असर अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है।

सुबह की ओस से खेतों में दिखने लगा मौसम का बदलाव

सुबह के समय खेतों में घास और धान की फसलों पर ओस की बूंदें दिखाई देने लगी हैं। तांदुला जलाशय के आसपास और खुले रास्तों पर हल्की धुंध का नजारा भी देखने को मिल रहा है। मॉर्निंग वॉक पर निकलने वाले लोग सुबह की ठंडी हवा महसूस कर रहे हैं। मौसम में यह बदलाव सर्दियों के धीरे-धीरे करीब आने का संकेत दे रहा है। ऐसे में सुबह जल्दी घर से निकलने वाले लोगों को हल्के गर्म कपड़ों की जरूरत महसूस होने लगी है।

बाजार में गर्म कपड़ों की तैयारी शुरू

मौसम में ठंडक बढ़ने के संकेत मिलते ही बाजारों में भी सर्दियों की तैयारियां शुरू हो गई हैं। जयस्तंभ चौक, सदर बाजार और गंजपारा के दुकानदारों ने हल्के जैकेट, शॉल, स्वेटर और मफलर सजाने शुरू कर दिए हैं। हालांकि, अभी गर्म कपड़ों की खरीदारी सीमित है, लेकिन सुबह-शाम तापमान में गिरावट जारी रहने पर मांग बढ़ने की उम्मीद है। दुकानदार भी मौसम में ठंडक बढ़ने के साथ ग्राहकों की आवाजाही बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं।

बच्चों और बुजुर्गों को सावधानी बरतने की सलाह

सुबह और शाम के तापमान में अंतर के कारण सर्दी, खांसी, बुखार और एलर्जी जैसी मौसमी परेशानियों से बचाव जरूरी है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों को सुबह-शाम ठंडी हवा से बचाने की सलाह दी जाती है। घर से बाहर निकलते समय मौसम के अनुसार गर्म कपड़े पहनना और पर्याप्त पानी पीना उपयोगी है। यदि सर्दी, खांसी या बुखार जैसे लक्षण दिखाई दें, तो डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और उनकी सलाह के अनुसार ही दवाइयों का सेवन करना चाहिए।

फिलहाल बालोद जिले में दिन के समय तापमान सामान्य गर्माहट बनाए हुए है, जबकि सुबह और रात में ठंडक का असर बढ़ने लगा है। आने वाले दिनों में तापमान में होने वाले बदलाव के साथ मौसम का मिजाज और स्पष्ट होगा।

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Updated on:

23 Oct 2026, 10:55 AM IST

Published on:

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