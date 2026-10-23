बालोद में गुलाबी ठंड की दस्तक! रात का पारा 19 डिग्री तक पहुंचा, बाजार में गर्म कपड़ों की तैयारी

मौसम संबंधी उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, जिले के ग्रामीण और जंगलों से घिरे क्षेत्रों में रात का तापमान अपेक्षाकृत कम दर्ज किया जा रहा है। डौंडी और डौंडीलोहारा जैसे इलाकों में रात का पारा लगभग 19 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है। वहीं, जिले में अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। दिन और रात के तापमान में करीब 9 से 10 डिग्री का अंतर होने से सुबह और शाम को ठंडक महसूस हो रही है। हालांकि, दिन में धूप निकलने के कारण गर्मी का असर अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है।