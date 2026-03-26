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CGPSC प्री परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी! 3921 अभ्यर्थी मेंस के लिए चयनित, मई में होगी परीक्षा…

CGPSC Pre Result 2025: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) ने राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 का परिणाम घोषित कर दिया है।

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रायपुर

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Shradha Jaiswal

Mar 26, 2026

CGPSC प्री परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी! 3921 अभ्यर्थी मेंस के लिए चयनित, मई में होगी परीक्षा...(photo-patrika)

CGPSC प्री परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी! 3921 अभ्यर्थी मेंस के लिए चयनित, मई में होगी परीक्षा...(photo-patrika)

CGPSC Pre Result 2025: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) ने राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 का परिणाम घोषित कर दिया है। इस परीक्षा में कुल 3921 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा (मेंस) के लिए चयनित किया गया है। रिजल्ट जारी होते ही अभ्यर्थियों में उत्साह का माहौल है और अब सभी की नजरें आगामी मेंस परीक्षा पर टिक गई हैं।

CGPSC Pre Result 2025: 22 फरवरी को हुई थी प्रारंभिक परीक्षा

CGPSC द्वारा प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 22 फरवरी 2026 को प्रदेशभर में निर्धारित केंद्रों पर किया गया था। परीक्षा में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जो राज्य सेवा में चयन पाने की दिशा में पहला चरण था।

265 पदों पर होगी भर्ती

इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से राज्य की विभिन्न 20 सेवाओं के कुल 265 पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं। इनमें प्रशासनिक, पुलिस, वित्त और अन्य विभागों के महत्वपूर्ण पद शामिल हैं, जो युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर माने जाते हैं।

15 गुना चयन का नियम, लेकिन संख्या हुई कम

आयोग के नियमों के अनुसार, मुख्य परीक्षा के लिए विज्ञापित पदों के 15 गुना अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है। इस आधार पर लगभग 3975 अभ्यर्थियों को चयनित किया जाना था, लेकिन वर्गवार और उपवर्गवार पात्र अभ्यर्थियों की उपलब्धता के अनुसार कुल 3921 अभ्यर्थियों को ही मेंस परीक्षा के लिए चिन्हांकित किया गया है।

16 से 19 मई तक होगी मेंस परीक्षा

CGPSC द्वारा जारी सूचना के अनुसार, मुख्य परीक्षा का आयोजन 16 मई से 19 मई 2026 तक किया जाएगा। यह परीक्षा चयन प्रक्रिया का महत्वपूर्ण चरण है, जिसमें अभ्यर्थियों की गहन विषयगत समझ और विश्लेषण क्षमता का परीक्षण किया जाएगा।

ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य

मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए चयनित अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा। आवेदन प्रक्रिया, शुल्क और अन्य दिशा-निर्देशों से संबंधित विस्तृत जानकारी आयोग द्वारा जल्द ही अलग से जारी की जाएगी।

वेबसाइट पर उपलब्ध है पूरा रिजल्ट

अभ्यर्थी अपना परिणाम छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.psc.cg.gov.in पर जाकर देख सकते हैं, जहां उन्हें अपने अंक, कट-ऑफ मार्क्स और चयन सूची सहित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराई गई हैं।

प्री परीक्षा के बाद अब अभ्यर्थियों के लिए मेंस की तैयारी का समय बेहद अहम हो गया है। सफल उम्मीदवारों को सीमित समय में अपनी रणनीति को और सुदृढ़ करते हुए विषयों की गहराई से तैयारी करनी होगी, ताकि वे अंतिम चयन की दौड़ में अपनी मजबूत दावेदारी सुनिश्चित कर सकें।

आयोग से अगली सूचना का इंतजार

अब अभ्यर्थियों को मेंस परीक्षा के आवेदन और विस्तृत गाइडलाइन के लिए आयोग की अगली अधिसूचना का इंतजार है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही पूरा शेड्यूल और निर्देश जारी किए जाएंगे।

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Published on:

26 Mar 2026 04:42 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CGPSC प्री परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी! 3921 अभ्यर्थी मेंस के लिए चयनित, मई में होगी परीक्षा…

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