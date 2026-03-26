CGPSC प्री परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी! 3921 अभ्यर्थी मेंस के लिए चयनित, मई में होगी परीक्षा…

CGPSC Pre Result 2025: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) ने राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 का परिणाम घोषित कर दिया है। इस परीक्षा में कुल 3921 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा (मेंस) के लिए चयनित किया गया है। रिजल्ट जारी होते ही अभ्यर्थियों में उत्साह का माहौल है और अब सभी की नजरें आगामी मेंस परीक्षा पर टिक गई हैं।