BJP ने कांग्रेस को दिखाया आईना! बोली- दो लोगों में सिमट गई कांग्रेस, पहले अपना घर संभालिए…

कांग्रेस पर BJP का तीखा हमला (Photo Source- Patrika File Photo)
Chhattisgarh Politics: देश की सियासत में अब राजनीतिक बयानबाजी का दायरा चुनावी सभाओं और सदन तक ही सीमित नहीं रह गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) भी राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप और एक-दूसरे पर निशाना साधने का बड़ा मंच बन चुका है। यहां नेताओं और राजनीतिक दलों की पोस्ट के जरिए सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी ने कांग्रेस की संगठनात्मक स्थिति, नेतृत्व और पार्टी के भीतर कथित अंतर्कलह को लेकर सवाल उठाए हैं।
बीजेपी की ओर से एक्स पर किए गए पोस्ट में कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा गया कि दूसरों की राजनीतिक स्थिति पर टिप्पणी करने से पहले उसे अपने संगठन के भीतर झांकना चाहिए। बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि जिस पार्टी का नेतृत्व केवल दो लोगों तक सिमटकर रह गया है, वह दूसरे दलों के राजनीतिक भविष्य को लेकर काल्पनिक सपने देख रही है।
बीजेपी ने अपने बयान में कांग्रेस के भीतर चल रही कथित खींचतान को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। पार्टी का कहना है कि कांग्रेस के अपने वरिष्ठ नेता ही अंदरूनी मतभेदों और अंतर्कलह से परेशान हैं। इसके बावजूद कांग्रेस दूसरे राजनीतिक दलों की स्थिति पर टिप्पणी करने से पीछे नहीं हट रही है। बीजेपी ने इसी मुद्दे को आधार बनाकर कांग्रेस पर पलटवार किया है। पार्टी ने कहा कि कांग्रेस को दूसरे दलों के राजनीतिक भविष्य की चिंता करने के बजाय पहले अपनी संगठनात्मक स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। बीजेपी के इस बयान को कांग्रेस के नेतृत्व और पार्टी के अंदरूनी समीकरणों पर सीधे हमले के तौर पर देखा जा रहा है।
बीजेपी के एक्स पोस्ट में कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर सबसे तीखा कटाक्ष किया गया। बयान में कहा गया कि कांग्रेस खुद केवल दो लोगों तक सीमित होकर रह गई है, लेकिन वह दूसरे राजनीतिक दलों के सिमटने की कल्पना कर रही है। बीजेपी ने कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने से पहले पार्टी को अपने भीतर झांकना चाहिए।
इस टिप्पणी के जरिए बीजेपी ने कांग्रेस की नेतृत्व व्यवस्था और संगठन में वरिष्ठ नेताओं की भूमिका को लेकर सवाल उठाने की कोशिश की है। राजनीतिक बयानबाजी में दो लोगों तक सीमित नेतृत्व का जिक्र करते हुए बीजेपी ने यह संदेश देने की कोशिश की कि कांग्रेस को दूसरे दलों पर टिप्पणी करने से पहले अपने संगठन की चुनौतियों का सामना करना चाहिए।
बीजेपी ने कांग्रेस के राजनीतिक आकलन पर तंज कसने के लिए 'मुंगेरीलाल के हसीन सपने' मुहावरे का इस्तेमाल किया। पार्टी ने कहा कि जो कांग्रेस खुद दो लोगों में सिमटकर रह गई है, वह दूसरों के राजनीतिक रूप से सिमटने के सपने देख रही है। इस बयान के जरिए बीजेपी ने कांग्रेस की राजनीतिक सोच और संगठनात्मक स्थिति के बीच अंतर बताने की कोशिश की है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस दूसरे दलों की स्थिति पर सवाल उठाने में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रही है, जबकि उसे पहले अपने भीतर मौजूद समस्याओं पर ध्यान देने की जरूरत है।
बीजेपी ने अपने बयान के अंत में कहा कि जनता सब देख रही है। इस टिप्पणी के जरिए पार्टी ने कांग्रेस की राजनीतिक बयानबाजी और उसकी कथित अंदरूनी कलह को लेकर सवाल खड़े किए हैं। दरअसल, राजनीतिक दलों के बीच सोशल मीडिया पर बयानबाजी अब रणनीति का अहम हिस्सा बन चुकी है। एक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर जारी पोस्ट के जरिए पार्टियां अपने समर्थकों तक संदेश पहुंचाने के साथ विरोधी दलों को घेरने की कोशिश भी करती हैं।
फिलहाल बीजेपी की इस टिप्पणी ने कांग्रेस के नेतृत्व और संगठनात्मक स्थिति को लेकर नई राजनीतिक बहस छेड़ दी है। इस पूरे मामले में बीजेपी ने कांग्रेस को अपने संगठन की स्थिति सुधारने की नसीहत दी है। वहीं, इस बयान को लेकर कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आने पर सियासी विवाद और आगे बढ़ सकता है।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़