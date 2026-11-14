BJP ने कांग्रेस को दिखाया आईना! बोली- दो लोगों में सिमट गई कांग्रेस, पहले अपना घर संभालिए…

बीजेपी ने अपने बयान में कांग्रेस के भीतर चल रही कथित खींचतान को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। पार्टी का कहना है कि कांग्रेस के अपने वरिष्ठ नेता ही अंदरूनी मतभेदों और अंतर्कलह से परेशान हैं। इसके बावजूद कांग्रेस दूसरे राजनीतिक दलों की स्थिति पर टिप्पणी करने से पीछे नहीं हट रही है। बीजेपी ने इसी मुद्दे को आधार बनाकर कांग्रेस पर पलटवार किया है। पार्टी ने कहा कि कांग्रेस को दूसरे दलों के राजनीतिक भविष्य की चिंता करने के बजाय पहले अपनी संगठनात्मक स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। बीजेपी के इस बयान को कांग्रेस के नेतृत्व और पार्टी के अंदरूनी समीकरणों पर सीधे हमले के तौर पर देखा जा रहा है।