आगजनी की स्थिति में भगवान भरोसे नवापारा! एक बैरिंग के इंतजार में छह महीने से दमकल बंद

इस पूरे मामले में मुख्य नगर पालिका अधिकारी लौकेश पैकरा ने बताया कि फायर ब्रिगेड पिछले दो से ढाई महीने से खराब है। वाहन के कुछ पार्ट्स उपलब्ध नहीं होने के कारण उसकी मरम्मत नहीं हो पा रही है। उन्होंने बताया कि भिलाई में आवश्यक पार्ट्स को लेकर चर्चा की गई है। वहां पार्ट्स उपलब्ध होने पर वाहन को मरम्मत के लिए भेजा जाएगा। इसके बाद ही दमकल वाहन को दोबारा चालू किया जा सकेगा। हालांकि, अब सवाल यह है कि भिलाई में पार्ट्स मिलने की प्रतीक्षा आखिर कब तक जारी रहेगी? क्या संबंधित कंपनी से सीधे संपर्क कर पुर्जे मंगाने की कोशिश की गई है? नगर पालिका को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि वाहन की मरम्मत के लिए कोई समयसीमा तय की गई है या नहीं।