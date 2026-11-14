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रायपुर

आगजनी की स्थिति में भगवान भरोसे नवापारा! एक बैरिंग के इंतजार में छह महीने से दमकल बंद

Gobra Nawapara News: गोबरा नवापारा में नगर पालिका की दमकल गाड़ी महीनों से खराब खड़ी है। बैरिंग और अन्य पार्ट्स नहीं मिलने से मरम्मत अटकी है।
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रायपुर

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Laxmi Vishwakarma

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विनोद जैन

Updated: 14 Nov 2026, 4:11 PM IST

Fire Brigade Defective

नवापारा में छह महीने से दमकल बंद (Photo Source- Patrika)

विनोद जैन/Fire Brigade Defective: नगरवासियों की जान-माल की सुरक्षा के लिए नगर पालिका के पास मौजूद फायर ब्रिगेड खुद बदहाली का शिकार है। नगर पालिका का दमकल वाहन पिछले कई महीनों से खराब खड़ा है। बताया जा रहा है कि वाहन का एक बैरिंग खराब होने के कारण उसकी मरम्मत अटकी हुई है। हैरानी की बात यह है कि जिस दमकल वाहन को आपात स्थिति में तुरंत तैयार रहना चाहिए, उसके सामने ही कचरे का ढेर लगा हुआ है। ऐसे में नगर की अग्निशमन व्यवस्था और नगर पालिका की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं।

नगर में भाजपा की सत्ता है। नगर पालिका में भाजपा का नेतृत्व है। क्षेत्रीय विधायक और सांसद भी भाजपा से हैं। प्रदेश से लेकर केंद्र तक भाजपा की सरकार है। इसके बावजूद नगर की अग्निशमन व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। दमकल वाहन खराब होने से आगजनी जैसी आपात स्थिति में नगरवासियों को तत्काल राहत मिलने को लेकर आशंकाएं बनी हुई हैं।

Fire Engine Repair: एक बैरिंग के अभाव में महीनों से अटकी मरम्मत

जानकारी के अनुसार नगर पालिका का दमकल वाहन पिछले कुछ महीनों से खराब पड़ा है। वाहन का बैरिंग खराब होने के कारण वह फिलहाल इस्तेमाल के लायक नहीं है। बताया जा रहा है कि आवश्यक पार्ट्स उपलब्ध नहीं होने के कारण मरम्मत का काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। सवाल यह है कि क्या एक छोटे से पुर्जे की अनुपलब्धता के कारण पूरे नगर की अग्निशमन व्यवस्था को इतने लंबे समय तक बंद रखा जा सकता है?

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यदि वाहन का बैरिंग खराब है तो उसके मॉडल, पार्ट नंबर और तकनीकी विवरण के आधार पर संबंधित कंपनी या अधिकृत विक्रेताओं से इसकी उपलब्धता का पता लगाया जा सकता है। जरूरत पड़ने पर कंपनी से विशेष रूप से पुर्जा मंगाने की व्यवस्था भी की जा सकती है। लेकिन अब तक इस दिशा में क्या प्रयास किए गए हैं, इसकी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। क्या संबंधित कंपनी को लिखित मांग भेजी गई है? क्या दूसरे शहरों के अधिकृत विक्रेताओं से संपर्क किया गया है? इन सवालों का जवाब नगरवासियों को मिलना चाहिए।

दमकल वाहन के सामने कचरे का ढेर, रखरखाव पर सवाल

दमकल वाहन का खराब होना एक समस्या है, लेकिन उसके आसपास की स्थिति भी नगर पालिका की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। वाहन के सामने ही कचरे का ढेर लगा हुआ है। जिस संसाधन को आपातकालीन सेवा के लिए सुरक्षित और व्यवस्थित स्थान पर रखा जाना चाहिए, उसके आसपास ही साफ-सफाई का अभाव दिखाई दे रहा है। दमकल जैसे महत्वपूर्ण वाहन का नियमित रखरखाव बेहद जरूरी है।

समय-समय पर उसकी तकनीकी जांच, जरूरी पार्ट्स की उपलब्धता और आपात स्थिति में तुरंत रवाना होने की तैयारी सुनिश्चित होनी चाहिए। लेकिन वाहन की मौजूदा स्थिति देखकर उसकी नियमित देखरेख को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है। नगरवासियों का सवाल है कि जब दमकल वाहन के आसपास ही साफ-सफाई और रखरखाव की उचित व्यवस्था नहीं है तो उसकी नियमित तकनीकी जांच किस तरह की जाती होगी?

आगजनी हुई तो दूसरे शहरों से बुलानी पड़ेगी दमकल

दमकल वाहन का खराब होना केवल नगर पालिका की प्रशासनिक समस्या नहीं है, बल्कि सीधे तौर पर आम लोगों की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। गोबरा नवापारा और आसपास के क्षेत्रों में यदि अचानक किसी घर, दुकान, गोदाम या अन्य स्थान पर आग लग जाती है तो तत्काल दमकल सेवा की जरूरत पड़ेगी। आग लगने के शुरुआती मिनट बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। समय पर दमकल वाहन पहुंचने से आग को फैलने से रोका जा सकता है और जान-माल के नुकसान को कम किया जा सकता है।

लेकिन नगर का अपना दमकल वाहन खराब होने की स्थिति में दूसरे शहरों से मदद मंगाने की नौबत आ सकती है। दूसरे शहर से दमकल पहुंचने में लगने वाला समय नुकसान को बढ़ा सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर नगरवासियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या नगर पालिका किसी बड़ी घटना के बाद ही दमकल की मरम्मत को प्राथमिकता देगी?

CMO बोले- दो से ढाई महीने से खराब है फायर ब्रिगेड

इस पूरे मामले में मुख्य नगर पालिका अधिकारी लौकेश पैकरा ने बताया कि फायर ब्रिगेड पिछले दो से ढाई महीने से खराब है। वाहन के कुछ पार्ट्स उपलब्ध नहीं होने के कारण उसकी मरम्मत नहीं हो पा रही है। उन्होंने बताया कि भिलाई में आवश्यक पार्ट्स को लेकर चर्चा की गई है। वहां पार्ट्स उपलब्ध होने पर वाहन को मरम्मत के लिए भेजा जाएगा। इसके बाद ही दमकल वाहन को दोबारा चालू किया जा सकेगा। हालांकि, अब सवाल यह है कि भिलाई में पार्ट्स मिलने की प्रतीक्षा आखिर कब तक जारी रहेगी? क्या संबंधित कंपनी से सीधे संपर्क कर पुर्जे मंगाने की कोशिश की गई है? नगर पालिका को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि वाहन की मरम्मत के लिए कोई समयसीमा तय की गई है या नहीं।

आश्वासन नहीं, चालू हालत में दमकल चाहते हैं नगरवासी

गोबरा नवापारा में दमकल वाहन का लंबे समय से खराब रहना नगर की आपातकालीन व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। एक तरफ आगजनी जैसी घटनाओं से निपटने के लिए दमकल की जरूरत है, दूसरी तरफ नगर पालिका का अपना वाहन ही उपयोग के लायक नहीं है। अब नगर पालिका के सामने चुनौती सिर्फ खराब बैरिंग बदलने की नहीं, बल्कि अग्निशमन व्यवस्था को भरोसेमंद बनाने की भी है।

वाहन की जल्द मरम्मत, नियमित तकनीकी जांच और उसके आसपास साफ-सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करना जरूरी है। नगरवासियों को अब केवल आश्वासन नहीं, बल्कि चालू हालत में दमकल वाहन चाहिए। क्योंकि आगजनी की घटना कभी बताकर नहीं आती और आपात स्थिति में कुछ मिनटों की देरी भी भारी पड़ सकती है।

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